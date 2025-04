Utebo-SDL, duelo de dinámicas en Santa Ana

Martín Schmitt Logroño Miércoles, 30 de abril 2025, 07:41 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva no depende de sí misma para ser campeón de liga y lograr el ascenso directo a la Primera Federación. El conjunto blanquirrojo ... es consciente de ello porque hay cosas que no están en su mano, como afirma una y otra vez su entrenador Carlos Pouso, que directamente no puede controlar, como el encuentro que disputará el Arenas de Guecho en Unbe ante el Eibar B. Al conjunto vizcaíno le basta con un empate ante el filial armero para ser líder y subir de categoría sin pasar por el 'play off'. Las cuentas son claras y sencillas.

Está claro que el equipo de la capital riojana, si pretende soñar con el ascenso directo, está obligado a ganar en su visita al Utebo, el equipo con mejores estadísticas como local del grupo II. De esta forma, se medirán el mejor conjunto que juega en casa y el de mejores números como visitante, que es precisamente la SDL. Un duelo de dinámicas el que se prevé este domingo (a las 12.00, horario unificado). El Utebo ha jugado 16 veces como local, siempre en el campo de Santa Ana. Los aragoneses han ganado en una docena de ocasiones, han sumado dos empates (0-0, frente al Tudelano, y 2-2 ante el Ejea), y han caído en otras dos jornadas, frente al Anguiano, en la jornada 19 (1-3), y contra el filial del Alavés, el 2 de marzo, por 0-1. Curiosamente, ante dos equipos, navarros y riojanos, que durante cmucho tiempo han peleado por la permanencia y en el caso de los serranos siguen inmersos en esa batalla. El bloque dirigido por Juan Carlos Beltrán, entrenador experimentado en la categoría, ha derrotado en su feudo a todos los equipos que pugnan por ascender. Ya desde la primera jornada marcó territorio el Utebo venciendo en Santa Ana con claridad (3-0) nada menos que al Arenas. También lograron la victoria frente a equipos como la UD Logroñés (2-0), el Eibar B (2-1) y al Teruel (3-2), hace dos jornadas. En su fortín ha anotado el conjunto zaragozano 38 de los 53 goles que ha marcado este curso y ha encajado 18 de los 32 tantos recibidos. Es uno de los pocos equipos que ha podido vencer a la SD Logroñés, el pasado 22 de diciembre, por 0-1, con el gol de Frodo poco antes de llegar al descanso. El Utebo no es un convidado de piedra en la definición de la liga regular. Una victoria del cuadro zaragozano contra la SD Logroñés le podría aupar a la tercera plaza del grupo, siempre y cuando el Arenas derrote al Eibar B. Además, el Teruel, por debajo, espera un tropiezo suyo para hacerse con la cuarta plaza. Es que para entrar al 'play off' no es lo mismo hacerlo tercero que quinto. El conjunto riojano tiene la segunda plaza asegurada ya que le separa cinco puntos con el club armero. Un conjunto blanquirrojo que espera la evolución de la lesión en el hombro de Iván Castillo. Quien no podrá jugar es Pau Miguélez, al que le resta una jornada por cumplir. La SDL organiza un desplazamiento a Utebo en autobús La Sociedad Deportiva Logroñés se juega mucho en su desplazamiento a Utebo, aunque no dependa de sí misma. Sin embargo, el conjunto blanquirrojo quiere sentirse abrazada a su gente, por lo que ha organizado viaje en autobús a la localidad zaragozana. El precio del viaje será de 20 euros para los no socios y 17 para los que sí lo sean. Además, deberán comprar la entrada (15 euros) en la taquilla del campo de Santa Ana. El autocar saldrá a las 9.00 horas del domingo desde Las Gaunas y regresará al acabar el partido. El viaje puede comprarse desde ayer y hasta el viernes (el jueves está cerrado) de 18.30 a 20.30 horas en las oficinas del club blanquirrojo.

