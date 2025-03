La SD Logroñés recalcula sus objetivos

Martín Schmitt Logroño Domingo, 16 de marzo 2025, 08:37 Comenta Compartir

Hubo un tiempo, hasta hace bastante poco, que Carlos Pouso solo hablaba de una cosa en sus ruedas de prensa o apariciones televisivas. Su objetivo, ... su única idea, era la permanencia, la salvación del conjunto blanquirrojo que dirige. No había otro tema en su discurso. En cada interlocución evitaba de todas las maneras posibles hablar del ascenso, 'play off' o zona alta. De manera muy pragmática, su primera meta pasaba solo por sumar los puntos necesarios como para no tener que sufrir en los últimos partidos. No lo sabía el resto del mundo futbolístico, seguramente él si ya lo tendría masticado, que los de ahora iban a ser los últimos partidos como entrenador.

Pero la buena andadura de su Sociedad Deportiva Logroñés, que pese a sufrir en casa se iba afianzando en la zona noble de la clasificación, hizo que el técnico de Lejona cambiase, hace tan solo diez días, sus palabras. Fue tras el triunfo, no exento de sufrimiento pese al resultado (4-1), frente al Alfaro en Las Gaunas, momento el que el cuadro blanquirrojo sumó 46 puntos. A partir de entonces, la SD Logroñés recalculó su objetivo: jugar el 'play off', algo que el resto de los mortales daba por hecho. Pero las matemáticas pueden ser muy torticeras. Ahora, obviamente el 'play off' es una meta real y los más ambiciosos empiezan a soñar con que la primera plaza es posible. Algo que el gerente Javier González vociferó a los cuatro vientos antes de que el descenso de Primera Federación se hubiera consumado. En este sentido, Carlos Pouso siempre se ha mostrado cauto, pese a ser muy vasco. La SDL es tercera con 49 puntos, seis menos que un Eibar B que recibe este fin de semana al colista, un Izarra desahuciado. El técnico vasco reconoció que al conjunto armero le aguarda un calendario «más benévolo» que al resto de perseguidores. En concreto, el Eibar visitará al Ejea después de su encuentro ante el Izarra y disputará dos encuentros como local seguidos: frente al Tudelano y el Teruel. El conjunto navarro tiene alguna urgencia por escapar de abajo y el segundo sueña con meterse en 'play off'. Los guipuzcoanos cerrarán la temporada regular contra el Calahorra, el Utebo, la SDL y Arenas, partidos directos, estos últimos, en la lucha por la zona alta. De benévolo, bastante poco. Al conjunto blanquirrojo, que se mide este domingo al Alavés, le aguarda unos partidos más complicados. El primero de ellos le enfrentará a una necesitada UD Logroñés en el derbi de la capital antes de recibir en Las Gaunas al Gernika, instalado en la zona media. Los blanquirrojos luego viajarán a Merkatondoa a verse las caras con el Izarra, farolillo rojo de la clasificación, y recibirán posteriormente al Ejea. Los de Pouso se medirán al Tudelano, a domicilio; al Eibar B en casa y el Utebo, fuera. Estos serán los últimos encuentros de los hombres de Pouso y los que acabarán decidiendo. El equipo blanquirrojo quiere hacer de Las Gaunas su talismán para los últimos partidos El mejor visitante del fútbol nacional quiere dar un paso más hacia el ascenso a la Primera Federación. Necesita hacerse fuerte en Las Gaunas, donde le restan cinco encuentros, incluido el que debe afrontar ante la UD Logroñés en una nueva edición del derbi capitalino que se disputará el fin de semana que viene. En casa, los de Pouso suman 18 puntos de los 49 que ostenta. Y necesitan sumar más si quieren pelear por la primera plaza el conjunto blanquirrojo. Empezando por el encuentro de esta tarde (17.00 horas) ante el Alavés B, otro de los equipos fuertes fuera de su casa. El equipo babazorro, que acaba de salir de los puestos de descenso gracias a sus triunfos ante el Utebo (0-1) y Calahorra (3-0). El conjunto vitoriano es el quinto mejor bloque cuando juega de visitante (de los 31 que suma, 19 puntos han sido fuera de casa). Por eso, Pouso advirtió de que la SDL debe acudir a esta cita con las «orejas tiesas» porque el rival tiene calidad pese a su juventud. «Será un partido complicado porque el Alavés es un equipo muy solvente en el plano defensivo, con jugadores físicamente súper hechos», avisaba Pouso en la previa. «Y luego es un equipo que sabe lo que juega, que tiene muy buen equilibrio defensivo, creatividad en medio campo, con muy buenos jugadores como Julen Jon Guerrero, Morcillo, Doumbia o Méndez», añadió el técnico de Lejona. A juicio del entrenador blanquirrojo, el Alavés B es un equipo que debería apuntar a la zona alta y no estar sufriendo por la permanencia. La SD Logroñés pierde para este encuentro a Raúl Rubio por sanción. El jugador zaragozano vio ante el Deportivo Aragón su quinta amarilla y deberá quedarse en la grada. Un contratiempo para Pouso ya que Rubio, además de goles, le da mucho trabajo en la presión alta al conjunto blanquirrojo. La duda es a quien podrá el de Lejona situar como 9. Álvaro García es una opción, aunque también ha utilizado a Basurto en esa posición con buenos resultados. Miguel Santos tampoco podrá ser de la partida ya que continúa de baja e Iker Morales será duda hasta último momento por problemas estomacales.

