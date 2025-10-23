La SD Logroñés no quiere perder comba con los de arriba

El triunfo sin fuegos artificiales ante el Alfaro del pasado fin de semana devolvió a la Sociedad Deportiva Logroñés al camino de los resultados ... positivos.

Lo mejor del 1-0 ante los riojabajeños fueron los tres puntos que permiten a los blanquirrojos seguir aspirando a la zona noble de la clasificación. En estos momentos, los de Adrián Cantabrana marchan en la sexta posición, justo la primera que se queda fuera del 'play off' de ascenso. Pero los capitalinos entran de lleno entre los aspirantes a esas cinco privilegiadas plazas.

La distancia con respecto al líder, el Utebo, es tan solo de cuatro puntos. El resto de equipos que marchan por delante están a tiro de un partido. De hecho, si suma los tres puntos ante el Deportivo Aragón podría superar a Tudelano o UDL, que se miden en Las Gaunas este mismo sábado y que solo estás a dos y un punto, respectivamente. Pero la SDL se debe centrar antes en superar a los maños, el mejor filial del grupo y que solo está un punto por detrás de los de Cantabrana.

El Racing, bien acompañado

Tras el partido del próximo sábado, la SD Logroñés tendrá que afrontar en Las Gaunas sin apenas descanso la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, el martes 28 de octubre a las 19.30 horas.

El conjunto cántabro, que lidera la tabla en Segunda División, estará muy bien acompañado en el Municipal capitalino. Según anunció en sus redes sociales la propia entidad santanderina, el club ya había vendido unas setecientas entradas de cara al duelo contra los logroñeses y cuenta con que los aficionados sigan comprando más en estos días para hacer que su equipo se sienta en Las Gaunas como en El Sardinero, superando en la grada a la hinchada blanquirroja.