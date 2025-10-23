LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la SDL celebran el gon ante el Alfaro. M. PECHE
Segunda Federación

La SD Logroñés no quiere perder comba con los de arriba

Los blanquirrojos se miden este sábado a un peligroso Deportivo Aragón, el mejor de los filiales del grupo hasta el momento

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:55

El triunfo sin fuegos artificiales ante el Alfaro del pasado fin de semana devolvió a la Sociedad Deportiva Logroñés al camino de los resultados ... positivos.

