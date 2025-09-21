LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Cabetas, que acabó expulsado, busca el balón en una accion a balón parado. Juan Marín

(San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés ante el Ebro

Los blanquirrojos siguen reñidos con el gol y se conforman con ganar por la mínima al Ebro con un gol de Manex Rezola

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:11

San Mateo no fue ese jugador brillante que sumarse a la UD Logroñés el día de su celebración, sino un tipo festivo que llegó con ... resaca a Las Gaunas. Pero aguantó. La UD Logroñés venció por la mínima al Ebro, con enorme esfuerzo, algo de sufrimiento y gol de Manex Rezola, pero venció y cierra su periplo de dos partidos consecutivos con seis puntos. Ganar partidos y ganar tiempo.

