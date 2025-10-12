Remontada para seguir arriba

Victoria de las que dejan un agradable sabor durante mucho tiempo (2-1). Remontando el gol inicial del Beasain, con paciencia, sin perder la fe, ... entendiendo que el partido es muy largo. Tres de tres en Las Gaunas y una jornada más compartiendo liderato con Utebo y Tudelano

Salió mejor al partido el Beasain, presionando la salida de balón de los blanquirrojos y con las ideas muy claras: contundencia atrás y a esperar la oportunidad para marcar. Por su parte, la UD Logroñés apostaba por las individualidades. Primero lo intentó Febas tras una gran jugada personal y minutos más tarde fue Urki el que hizo lo propio. Ambos disparos terminaron sin peligro.

Todo el peligro que generaba el colista, mucho o poco, llegaba por la banda izquierda de su ataque. Y por ahí habilitó Lorea un balón a la espalda de los dos centrales, que quedaron retratados. Bengoetxea no perdonó y superó a Daza, una de las novedades de ayer, por bajo, el balón dio en el palo y entró en la portería local.

No era la situación esperada en el duelo contra el colista, pero es en estos momentos cuando se descubre la consistencia de los equipos, la solidez de los proyectos. Y la UD Logroñés reaccionó con rabia, como esperaba la afición.

El tanto del empate estuvo a punto de llegar en una doble ocasión en la que Urki primero, su tiro lo despejó Artetxe con una mano providencial, y Anai después, disparó fuera con todo a favor, lo tuvieron muy cerca.

A la media hora de partido fue Benítez el que lo intentó desde la frontal, su lanzamiento golpeó en un defensa, se envenenó y salió por encima del larguero con Artetxe ya superado.

El Beasain estaba cómodo con este plan de partido. Aunque la posesión era para los blanquirrojos, las salidas de los vascos siempre tenían peligro. Primero fue Lorea el que lo intentó de lejos. Más tarde Daza tuvo que salir fuera del área para anticiparse a Bengoetxea, que pugnaba con Larrea por hacerse con el balón. Y minutos después Mendia disparaba desde lejos, cruzado, a las manos de Daza.

UD Logroñés: Urki (Otaudi, m.58), Anai (Santana, m.58), Rivero (Marí, m.70), Val (Pascual, m.70) y Febas (Lhery, m.80). - Beasain: Mendia (Beñat, m.60), Cristian (Eneko, m.60), Elorza (Markel, m.76), Lorea (Gaztañaga, m.85) y Torres (Fernandorena, m.85). Goles: 0-1 min 16: Bengoetxea aprovecha un pase entre los centrales, cruza por raso y supera a Daza. 1-1 min 68: Febas fusila al fondo de la red desde el punto de penalti un centro de Otadui . 2-1 min 85: Otadui termina una jugada personal de Manex que llegó hasta línea de fondo para poner el balón en el área.

Árbitro: Gonzalo López con Gurucharri y Galdeano en las bandas. Amonestó al local Val y a los visitantes Cristian, Lorea, Bengoetxea y Markel.

Incidencias: Tarde agradable en el municipal de Las Gaunas. Se tuvo que interrumpir la primera mitad para asistir a un aficionado en la grada. Todo quedó en un susto.

Necesitaba la UD Logroñés el descanso para tomar aire, pensar y dibujar la táctica para la segunda mitad. Pero antes de ir a los vestuarios, una buena triangulación riojana por banda izquierda permitió a Iñaki pisar área con espacio y su centro atrás lo despejó un defensa con la mano. El árbitro estaba encima de la jugada y no señaló nada mientras Las Gaunas al completo pedía penalti. No hubo nada. A vestuarios.

La segunda parte fue un acoso y derribo de la UD Logroñés a la portería del Beasain. Tras un gran pase de Manex, Febas tuvo dos ocasiones consecutivas que sacó Artetxe. A los diez minutos de partido Las Gaunas volvió a pedir penalti por mano en el área vasca tras un pase de Urki.

Pasaban los minutos y el público empezaba a impacientarse. Febas se coló entre los centrales, regateó a Artetxe que había salido del área a cortar la jugada pero su lanzamiento a portería vacía lo cortó un defensa cuando ya se cantaba el gol.

Unai Mendia movió el banquillo en busca de más claridad en ataque. Corría el minuto 68 cuando Otadui, que llevaba poco en el campo, puso un centro desde la izquierda del ataque, el balón quedó muerto en el punto de penalti en las botas de Manex, de espaldas a portería y se lo habilitó a Febas que llegaba desde atrás para fusilar a Artetxe.

El partido estaba abierto porque la UDL buscaba la victoria pero el Beasain también. Lorea lo intentó con un disparo de Lorea desde fuera del área que atrapó Daza y más tarde Bengoetxea, el mejor de los vascos, el que lo intentó en jugada personal.

Con más espacios sobre el césped de Las Gaunas apareció la calidad de Manex, que se fue de todo el mundo hasta llegar a línea de fondo y poner un balón que Otadui se encargó de empujar al fondo de la red. Éxtasis en la grada.

Lhery la tuvo dos minutos después para cerrar el partido pero su mano a mano terminó con un disparo defectuoso al lateral de la red. YMarí cabeceó al larguero en el añadido a la salida de un córner. Sudó la UDL en los últimos centros al área del Beasain para terminar celebrando la victoria finalmente.