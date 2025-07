Tras seis años de labor, la escueta directiva del Club Deportivo Alfaro presidida por Francisco Javier García finalizaba su mandato con esta temporada. A la ... llamada del club ha respondido un grupo de jóvenes aficionados y con experiencia en otros colectivos como Cruz Roja o el Club Taurino. O en el grupo scout Monegro cuya pañoleta viste desde hace dos décadas Cristina Landín, nueva presidenta del club blanquillo. La primera en sus 103 años de historia.

- ¿Por qué ha dado este paso?

- Se puso en contacto conmigo hace tres semanas Álvaro Calvo (gerente del club) para ver si me interesaba entrar en la junta directiva. De primeras, no le dije que sí, le pedí unos días para pensármelo. Me gusta mucho el Alfaro, estoy acostumbrada al voluntariado después de muchos años en los scouts... Me apetecía, pero estaba indecisa porque es formar parte de la junta de todo un Club Deportivo Alfaro, algo mucho más grande de lo que yo estoy acostumbrada, pues los scouts es más familiar. Dado que no había junta, para evitar que el club fuese a una comisión gestora, di el paso junto a unos amigos. El club llamó por redes sociales a que los socios dieran un paso hacia la directiva... Pero ante las publicaciones de que «necesitamos gente» no apareció nadie. Como en otros colectivos, también en los scouts y desde hace años, buscas voluntarios, gente interesada en algo de forma altruista, sin cobrar, pero no aparecen. Estar veintiún años dentro de una asociación como el grupo scout Monegro me ha enseñado que hay que dar el paso y luchar por las cosas que te interesan y te gustan. Si no se presenta nadie a la junta, el club no sale adelante. Nuestro propósito es contar más con la afición para ciertas cosas e involucrar más a la gente.

- Vienen de varias asociaciones y son jóvenes...

- Sí, pero da igual la edad: somos gente con ganas de hacer cosas por el club.

- Y es la primera mujer presidenta del club en sus 103 años de historia.

-Para ser presidenta de un club, tampoco es necesario saber mucho de fútbol; hay que saber de gestión. Es todavía raro que haya mujeres al frente de clubes de fútbol. Pero debería dejar de ser noticia o raro. Porque esto es como meterme en una asociación, y lo mismo da que sea una mujer o que sea un hombre. Entras para que esto vaya bien, a hacerlo igual de bien que se estaba haciendo hasta ahora y, a ser posible, mejorar. ¡Que no estamos nada mal con un segundo año en Segunda Federación!

- ¿Impone estar al frente de una entidad con 440.000 euros de presupuesto?

-Sí... Impone. De hecho, en la reunión de la directiva en la que repartimos los puestos de la junta, yo iba para vocal, a ayudar en lo que fuera necesario. Pero todos me miraron a mí. Di el paso porque me apetece meterme en el club, afrontar nuevos retos, nuevas situaciones, vivirlo desde otra mirada... No voy a dejar los scouts, pero me apetecían nuevas experiencias. Eso sí, vamos a trabajar la junta como un equipo. Cada uno asumirá distintos roles, tareas pero todos a una. Pero la parte importante y complicada, la de fichajes de jugadores, tema económico, etc., sigue en manos de Álvaro Calvo.

- Dice que no va a dejar de ser esa aficionada que anima desde la peña 'Frente de En frente'.

- En la temporada pasada fui a todos los partidos en casa y fuera, excepto a dos por asuntos familiares. Mi padre ha tenido siempre mucha afición por el fútbol, lleva de socio toda la vida, mi pareja también es un gran aficionado... Y no sólo me empuja el fútbol, sino aprovecha el domingo para visitar pueblos y ciudades diferentes, ir de vermú y comida... todo lo que envuelve al partido. Y el encuentro me pone muy nerviosa... me pongo a andar por la banda de un lado a otro... por eso digo que no soy de grada ni de palco.

- Entonces, ¿cómo ejercerá de presidenta con las directivas rivales?

- Esto lo negocié con la directiva: recibiré a los visitantes, estaré un rato con ellos pero me iré a ver los partidos con el 'Frente de En frente'.

- ¿Qué le dirá a los jugadores el 28 de julio, cuando comience la pretemporada del equipo?

- El Alfaro es un club pequeñito, humilde... por lo que lo único que pido a los jugadores es que luchen y que defiendan, independientemente del resultado. A los aficionados, les pido que entiendan que somos un club pequeño y humilde... también en lo económico, con un presupuesto que no permite grandes fichajes. Y que este año tenemos que ser conscientes de que el grupo II es más complicado, con varios equipos que acaban de descender de Primera Federación. Eso sí, tenemos jugadores buenísimos para intentar mantenernos en la categoría. Y todos tenemos que animarles y empujarles.