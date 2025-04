Pouso: «A los indecisos les pido una oportunidad porque se van a divertir»

Carlos Pouso, entrenador de la SD Logroñés, ha atendido este viernes a los medios de comunicación antes del trascendental partido del domingo (12.00 ... horas) frente al Eibar B, en Las Gaunas. Segundo contra tercero con la vista puesta en lo que haga el líder Arenas.

¿Qué opinión le merece el Eibar B?

Percibo a los chavales muy enchufados, muy bien, conscientes del gran rival que vamos a tener enfrente, porque es un equipazo el Eibar B. Como todos los filiales, tienen buenos jugadores. Pero es que estos, encima, compiten de cine, se manejan en varios registros, dominan si se sienten dominados, te castigan en las contras, se manejan muy bien en el balón parado, un equipo que compite como un primer equipo, la verdad. Y no se permiten excesivas licencias. Y es un partido complicadísimo.

Expectación y ganas de que llegue el partido

Espero que se vea un buen ambiente. Creo que mi equipo se merece una oportunidad. Hay dos equipos en la ciudad que son rivales ahora y han sido amigos. Y he sido empleado del mismo club, por lo tanto cero posibilidades de que yo diga nada en contra de ellos o que me alegre de su mala temporada. Pero sí que me gustaría que ese porcentaje de indecisos que no se ha decantado por un club u otro, que nos den una oportunidad, porque van a disfrutar. Mi equipo juega muy bien y engancha con su juego, con su esfuerzo, con su solidaridad, y se vienen semanas muy bonitas con el 'play off'. Ahora que me quiero marchar por la puerta grande, pues por lo menos que lo que yo estoy disfrutando o mi afición, que lo disfrute la gente que está un poquito indecisa, que venga, porque prometo que el equipo va a seguir intentando dar espectáculo. A algunos les gustará más, a unos menos, pero lo que es innegociable en este momento, en este club, es el esfuerzo y la solidaridad que tienen los chavales. Siempre es bonito y gratificante.

Ganar y esperar

Nosotros solo podemos hacer una cosa, que es ganar lo nuestro, que ya es bastante dificultoso. Jugar en el resto de campos, ya cansa mucho. Agota lo tuyo, como para jugar en más campos. A los chavales se lo llevo diciendo tiempo: lo de ser primeros está ahí, pero no depende de nosotros. Tenemos que ser respetuosos y solidarios y educados con el rival que lo hace mejor que tú. Y no puede ser que se desinfle el globo por no ser campeón. Nosotros venimos desde muy atrás, no hace mucho el Arenas nos llevaba 12 o 13 puntos y el Eibar, del pelo. Hemos hecho mucho, pero realmente no hemos hecho nada. ¿Qué consecuencia trae ganar este partido? Que posiblemente seamos segundos ya matemáticamente.

Presión

La verdad es que para mí es un premio estar entre los cinco primeros. Poneros en la tesitura de nuestros vecinos, con el presupuesto que tienen, cómo tienen que estar. Poneros en el lugar del Calahorra, que ha hecho una gran inversión. Y hablo de lo que me ha dado de comer y que lo siento por ellos. El Calahorra se está jugando un descenso. ¿Vosotros creéis que la presión es la misma que por un ascenso? Yo digo que no. Pues lo tienen ahí, desgraciadamente, y me va a doler en el alma si sucede que Dios no lo quiera. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es estar centrados en lo nuestro y no perder ni un gramo de energía en mirar a los demás.

Rumores sobre su futuro

Estoy ajeno a los comentarios. Sé que hay rumores. Los jugadores me dicen que no me voy a retirar. Ahora van a pensar que anuncié aquello cuando lo anuncié porque ya tenía otra cosa. Os lo juro por mi hija que es lo que más quiero en esta vida, que es incierto. Yo sé lo que voy a hacer, descansar, seguro. El que tenga prisa, que busque a otro. Cuando acabe la temporada iré a la Seguridad Social a ver las condiciones que me quedan y si hago una jubilación parcial, en fin...

Pero si a los jugadores les estoy dando la matraca. «Yo sé cómo son vuestros agentes, trasladarles que hagan su trabajo, pero que no os vuelvan locos, no os comprometáis con nadie». No quiero que este club, al que he cogido muchísimo afecto, caiga en ese ataque de importancia, porque les van a vacilar. Que esto lo manejan los agentes y tienen su parte del pastel. Y los directores deportivos, los entrenadores, los jugadores, tenemos que estar a dónde baila el agua. Si yo soy el que les pido eso a ellos, soy un canalla si yo negocio con alguien.