Pouso: «Igual para nosotros no ser primero no es un fracaso, y a lo mejor tal vez para ellos (UDL) sí»

Este fin de semana SD Logroñés y Alfaro protagonizan el derbi regional de la jornada. Dos equipos en buena línea que miran hacia arriba en ... la clasificación. Pouso ha atendido esta viernes a los medios de comunicación.

El rival

Del Alfaro esperamos un equipo muy aguerrido, muy bien puesto en el campo, muy generoso en el esfuerzo y que tiene argumentos para dar un disgusto a nosotros y a cualquiera, porque de hecho ya se lo ha dado a gente que está por encima nuestro. Por lo tanto lo afrontamos con el máximo respeto, como siempre.

Principales virtudes del Alfaro

En defensa de área es brutal, de los mejores equipos que he visto en ese aspecto. Tiene gente con creatividad en medio campo como Ayensa, Losantos, Fran Sota, que juegan muy bien. Y luego arriba Arturo es un tormento y de Kevin (Soeiro) ¿qué voy a decir? Si es como mi hijo... Tenemos que tener cuidado con sus desmarques, con sus ataques, con sus desmarques de ruptura que te puede tirar 100 por un partido. Hay que estar súper atento a un equipo que se maneja muy bien en el balón parado, tanto el ofensivo como el defensivo. No es un equipo al que sea fácil meterle mano. Creo que Gurría está haciendo un trabajo extraordinario.

Presión sobre el equipo

Yo no deseo nunca el mal a nadie, pero evidentemente quiero el bienestar mío. Como dice el viejo refrán: «aquí todo el mundo va a lo suyo. Menos yo, que voy a lo mío». ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Con eso hay que convivir. Hay que convivir con la presión de tu público, con la exigencia de tus socios. Si hablamos de presión, en Logroño, ¿qué dirán en Madrid o en Barcelona?

Sorpaso a la UD Logroñés

Bastante tengo yo en mi casa como para preocuparme de la de los demás. Yo (a la UDL) les deseo lo mejor, de verdad. Salvo el día que nos enfrentemos porque queremos ganarle, como al resto. ¿Cuál es el problema nuestro o de ellos que estamos muy igualados? Pues que el Eibar B y el Arenas están acojonantes. Igual para nosotros no ser primero no es un fracaso, y a lo mejor tal vez para ellos (UDL) sí. Yo no soy ventajista, mirad, no me gusta hablar de presupuestos. ¿Y qué significa el presupuesto? Que tienes más disposición en el momento de fichar. Pero una vez que empieza esto, lo que hay que hacer es conjuntar las piezas, engalazarlas y que funcione la maquinaria. Es tan importante en una máquina el que ha hecho el piñón, como el que lo ha montado, el que coloca el rodamiento, lo ajusta, y el engrasador, que es el que lo engrasa para que todo funcione bien.