Pouso: «Hemos conseguido un buen premio y continuamos para bingo»

La Sociedad Deportiva Logroñés se desplaza este sábado (17.30 horas) a Tudela para intentar ganar y dormir líder del grupo, ya que tanto el ... Arenas como el Eibar juegan al día siguiente. Pero el conjunto blanquirrojo está pletórico de confianza, aunque siempre el mensaje es de humildad. «No es fácil lo que estamos consiguiendo, pero tampoco nos podemos relajar. Al final hemos conseguido un buen premio ya, que es matemáticamente certificar el 'play off' a falta de tres jornadas», apuntó Carlos Pouso en su habitual rueda de prensa semanal. «Y bueno, continuamos para bingo. Hasta el final, sin entregar la cuchara, sin relajarnos ni un ápice, porque no sería bueno ahora bajar un poquito el pistón de cara a lo que va a venir», agregó el vasco, que enfatizó que el equipo debe «mantener las espadas en lo alto sin desbordar el vaso de la exigencia, pero siempre al borde».

Pouso recordó que el Tudelano, que se encuentra en tierra de nadie pero que quiere asegurar la permanencia, era uno de sus candidatos a ganar el título después de la UDL. «Han cambiado mucho el equipo en diciembre, también el entrenador, pero es otro equipo que he diseñado para el ascenso», dijo Pouso. «Los jugadores que han traído son de un nivelazo. Aparte de la recuperación de Rubio que estaba marcando muchos goles, cualquier equipo envidia a Pol Prats, a Aayeto, a Delgado, a Otegui, a Figueras... Es que tiene un auténtico equipazo. Pero las circunstancias dicen que a día de hoy le llevamos 20 puntos, una barbaridad», añadió el míster.

«Ellos habrán hecho algo peor que nosotros, indudablemente, pero no nos va a relajar. Tenemos que ir y sacar una muy buena versión nuestra. De otra forma no vamos a traer los puntos de Tudela», indicó el de Lejona. «No vamos a menospreciar al Tudelano ni a ninguno de los equipos que nos quedan. Si empezamos a creer que podemos ganar los partidos sin bajar del autobús nos confundiremos. El premio es tan bonito que decidimos alargar este sueño, eso es la realidad».

Pouso comentó que la posibilidad de dormir líderes no significa meterle presión al Arenas y al Eibar. «Esa presión ya la hemos tenido otras veces de cara a tener que ganar sí o sí porque ha perdido la anterior. Es que al final nosotros lo del primer puesto lo tenemos ahí, pero no depende de nosotros. Sí depende de nosotros el traer los puntos de Tudela y en eso estamos completamente volcados y entregados», asumió. «No pensamos más allá porque, como decía mi padre, disfruta el momento, hijo, que a mañana no ha llegado nadie. Algunos queremos llegar y ojalá estemos todos para poderlo contar, pero desgraciadamente algunos se van a quedar por el camino. Entonces vamos a mantener un poquito la cautela y la prudencia».

Para este encuentro, Pouso no podrá contar con el lesionado Miguel Santos ni con Beñat Gaubeka, que todavía arrastra el golpe recibido ante el Izarra en Estella.