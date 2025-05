La UD Logroñés dispone de tres meses para crear una plantilla de éxito

El futuro de Iñaki queda en sus manos y en las de Félix Revuelta

La ausencia de Iñaki Sáenz en el segundo tiempo del partido contra el Alfaro acabó siendo una de las imágenes del partido. ¿Su último partido? El jugador apuesta por seguir y será Félix Revuelta el que tome la decisión. No es un futbolista más, sino el que más temporadas ha vestido la camiseta, once, y más partidos. Cerca de 340 en competición oficial.

En la agenda de Carlos Lasheras estaba darle la titularidad y el brazalete a su capitán en un compromiso con aroma de despedida para muchos. Lo que no estaba en ese guion era que el calagurritano no acabase la campaña sobre el césped. Si hubiera sido su último partido, se merecía una ovación, aunque de un campo lleno y no casi vacío. Y no lo era, no pasaba nada. La cuestión es si lo ha sido o no.

Su futuro en el club pasa, así, por lo que decida Félix Revuelta. Ambos hablarán. Después de un año accidentado, como el pasado, y de una temporada como la vivida toca esperar y pensar, pero su figura trasciende a la del director deportivo o a la del propio entrenador.

El lateral regresó a la competición el pasado 12 de enero después de muchos meses trabajando en la recuperación de su tendón de Aquiles. Habitual en las alineaciones iniciales de Sergio Rodríguez, como en los buenos tiempos, perdió protagonismo con Carlos Lasheras en el banquillo. Aun así, ha participado en quince partidos y en nueve de ellos ha sido titular.