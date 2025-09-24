LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manex celebra con sus compañeros el gol que marcó el domingo al Ebro. Juan Marín
Fútbol

La perla blanquirroja

Sensación. Manex Rezola deslumbra a sus 18 años en sus primeros partidos con la UD Logroñés, que le cuida para que pueda crecer y desarrollar su enorme potencial

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:46

Manex Rezola. Quédense con ese nombre, porque este joven donostiarra de 18 años y que cumple su segunda temporada en la UD Logroñés, puede ... dar muchas alegrías al primer equipo, ya que aunque el año pasado jugó en el juvenil que milita en División de Honor se le puede considerar futbolista del primer equipo a todos los efectos. El domingo marcó diferencias sobre el césped y, sobre todo, el gol que dio la victoria a su equipo.

