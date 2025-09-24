La perla blanquirroja

Manex Rezola. Quédense con ese nombre, porque este joven donostiarra de 18 años y que cumple su segunda temporada en la UD Logroñés, puede ... dar muchas alegrías al primer equipo, ya que aunque el año pasado jugó en el juvenil que milita en División de Honor se le puede considerar futbolista del primer equipo a todos los efectos. El domingo marcó diferencias sobre el césped y, sobre todo, el gol que dio la victoria a su equipo.

Manex Rezola Iruretagoyena (San Sebastián, 21/11/2006) es uno de esos muchos jugadores de la cantera vasca. Zurdo, siempre interesante, destacaba en el Vasconia por su talento y calidad. La UD Logroñés llamó a su puerta y su familia optó por Logroño no solo por la idea deportiva, sino también por la formación académica. Así, en el verano del pasado año dejó su casa y se enfundó la elástica blanquirroja.

En su última año juvenil brilló. Para quienes conocen la categoría, posiblemente el mejor jugador del grupo. Toño Jubera fue moldeándolo. De talento no solo vive el futbolista. Aprendió Manex a trabajar, a presionar, a robar el balón, no solo a crear con él. Y creció. Debutó en el filial en La Calzada, campo exigente. Y tras el primer balón y acabar en el césped lo volvió a pedir. Puede parecer lento, sosegado, exquisito en ocasiones, pero no le falta capacidad para competir.

Unai Mendia llegó a Logroño con información sobre el juvenil, sobre las quintas del 2005 y 2006 y con la idea de abrir la puerta a la cantera. El que es bueno puede jugar en categoría superior. Posiblemente, el técnico vasco le conocía. Le seguían otros equipos, como el Alavés. Y la Real Sociedad tampoco era ajena a su juego. Así, comenzó a entrenarse con el primer equipo y a jugar. Participó en los siete partidos de pretemporada hasta sumar 367 minutos, el tercer jugador que más, solo superado por Otadui (368) y Febas (383). La sorpresa, quizá no tanto, fue verle en Vitoria en el once inicial. Primer partido de Liga y en el campo del equipo, o uno de ellos, que le pretendía. No se puede decir que se arrugase precisamente.

En Vitoria ya pedía el balón. Se ofreció. Zurdo, pero con manejo con la derecha, puede jugar por dentro y por fuera, por ambas bandas. Sus técnicos destacan de él su personalidad sobre el campo. No tiene problemas en asumir la posesión. Es más, se siente a gusto. Su gol ante el Ebro llegó en su tercer disparo desde fuera del área. Jugada que acaba, pero que inicia porque baja hasta campo propio a ayudar en la salida de balón. Cerca del área no solo es talentoso, sino también descarado. En Vitoria también pudo marcar desde media distancia, pero no tuvo la fortuna de este domingo. En apenas tres partidos ha hecho que sus compañeros le busquen en el campo y sea una referencia.

El domingo se convirtió en el jugador de la UD Logroñés más joven en marcar con el primer equipo 18 años y 304 días. Llegaran más goles. Manex firmó el pasado verano por tres temporadas, pero antes de comenzar la actual el club decidió renovar y ampliar su contrato por uno más. La UD Logroñés se garantiza a su jugador hasta que complete el ciclo Sub'23 (2029) y si algún club viene a por él tendrá que apostar fuerte.