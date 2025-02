A un paso del repóquer otra vez

No alcanza el rango de histórica o extraordinaria, pero sí de realmente buena. La jornada que los equipos riojanos protagonizaron este fin de semana en Segunda Federación se ha saldado con cuatro triunfos y un empate, el logrado por el Calahorra en Subiza. Es la ... segunda vez que se firman cuatro victorias y unas tablas en la misma jornada, con el once de La Planilla como nota discordante.

UD Logroñés, Alfaro y Anguiano vencieron en sus respectivas casas el domingo, mientras que la SD Logroñés lo hacía en Barbastro, a domicilio. Izarra, Eibar B y Arenas han sido sus víctimas. Mientras que los blanquirrojos estaban obligados a ganar al cuadro navarro, los otros dos carecían de semejante exigencia, pero la trayectoria que están firmando les llevó a celebrar el triunfo ante los dos equipos que mandaban –y siguen mandando– en la clasificación con 43 puntos.

Todos los argumentos previos al partido empujaban a la UD Logroñés a la victoria. Se medía a un conjunto amenazado por el descenso –es penúltimo– y su situación particular demandaba un triunfo que acabase con esa racha de tres empates decepcionantes, que calmara las turbulentas aguas que bajaban en su seno, sobre todo en su relación con la afición, con la grada, y, en suma, que diera un paso adelante después de fallar en exceso en los últimos partidos. Necesitó generar una decena de ocasiones para marcar en cuatro de ellas. A pesar de la abultada victoria, quedó patente que le cuesta marcar.

El Alfaro reafirmó el domingo que es uno de los equipos de moda. Hay que remontarse hasta la decimocuarta jornada para encontrar su derrota más reciente, contra el Teruel. Sus últimos ocho partidos se dividen en cinco victorias y tres empates. Ganó por la mínima al Eibar B, que llegaba al frente de la clasificación. Y lo mismo se puede decir del Anguiano.

Los serranos han enlazado diez puntos en sus cuatro últimos partidos y han puesto freno a tres derrotas consecutivas. Su triunfo sobre el Arenas reitera su capacidad para ganar a equipos de la zona alta, en Isla o lejos de ella. Ha derrota a UD Logroñés, SD Logroñés, y Utebo en dos ocasiones.

El póquer de victorias lo completó la SD Logroñés al ganar al Barbastro en tierras aragonesas. No es nada extraordinario porque su trayectoria lejos de Las Gaunas es, precisamente, extraordinaria. Ha ganado ya en ocho ocasiones, ha empatado en una y ha caído en dos. Venció en Calahorra, Anguiano y Alfaro, pero también en Vitoria, Ejea de los Caballeros o Guecho.

Aquella sexta jornada

Cuatro triunfos y un empate. No es la primera vez, aunque habría que remontarse a la sexta jornada de liga para encontrar un botín como éste. Había sido la única vez hasta el momento. Y la jornada es, curiosamente, la misma que se vivirá este próximo fin de semana.

La UD Logroñés, que acude a Ejea de los Caballeros, venció en Las Gaunas al club aragonés (2-0), mientras que Alfaro y Anguiano lo lograron en La Molineta e Isla, respectivamente, sobre Utebo (4-2) y Teruel (2-0). La SD Logroñés, como no podía ser menos, se trajo los tres puntos de Subiza después de vencer por 2-3. Una vez más el Calahorra impidió el repóquer de victorias, ya que no pudo pasar del empate, en Anoeta, frente a la Real Sociedad C. El filial visitará el domingo La Planilla.

Ganar cuatro de los cinco partidos de un fin de semana no es lo habitual, pero son muchos los triunfos riojanos a lo largo de la temporada, cuarenta y cuatro, con UDL, SDL y Alfaro empatados a diez y con el Anguiano a uno de distancia. En siete jornadas se han registrado tres triunfos sobre cinco posibles;en tres fines de semana, dos victorias;y en nueve solo ganó uno de los cinco equipos de La Rioja.

Y si dos fechas han sido muy buenas hasta esta vigésimo segunda jornada, una ha sido muy mala, ya que ninguno de los cinco equipos riojanos ganó su partidos. Fue en la novena jornada. La UDL cayó en Utebo y el Alfaro en Guecho, mientras que SD Logroñés, Anguiano y Calahorra empataron frente a Aragón, Real Sociedad B y Alavés B, respectivamente.