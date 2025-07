Otadui aportará frescura a la UD Logroñés

Suma y sigue. La UD Logroñés pisa el acelerador en busca de llegar al 24 de julio con el mayor número de jugadores posible, ... aunque sin olvidar la calidad de los mismos. Iker Otadui es el último en sumarse al proyecto. El jugador de Antzuola (2005) firma por una temporada tras pasar por las categorías inferiores de la Real Sociedad y jugar las dos últimas campañas en su segundo filial, la Real C.

«Estoy con muchísimas ganas de empezar a trabajar. Sé que firmo por una gran entidad, con un proyecto muy prometedor. Seguro que con el apoyo de nuestra afición conseguimos cosas bonitas y luchamos por alcanzar el objetivo del ascenso», explica el jugador, al que su nuevo club define con palabras como «creativo», «calidad» o ·«buen pie», calificativos que tendrá que demostrar sobre el césped.

Centrocampista con mentalidad ofensiva, las últimas campañas las ha pasado en la Real C, si bien ha sido en la que acaba de concluir, y con descenso para el once txuri urdin, en la que se ha asentado en el bloque con 31 partidos jugados, 16 de ellos en el once titular. Con él, Unai Mendia suma ya doce futbolistas: Taliby, Daza, Ugarte, Val, Bobadilla, Cabetas, Iñaki, Marí, Benítez, Txoperena y Febas, a los que se añaden Sergio Ocón y David González.