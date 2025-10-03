Un once por definir

Un once para jugar en Las Gaunas o para jugar lejos de ella. Unai Emery mantiene que quiere jugar igual como local y como visitante. ... De momento, no ha repetido once en los primeros cuatro partidos, con el último como escenario de más variantes en la formación inicial. En Irún tiene su primera gran prueba de la temporada por el nombre del rival, el Real Unión, descendido y aspirante al ascenso.

El técnico vasco ha variado según el escenario del partido, si bien mantiene una columna vertebral básica que arranca en Taliby y acaba en Marí, con Ugarte como nexo de unión. Estos primeros encuentros dejan entrever también la confianza en José Val y Sergio Camacho en los laterales y de Edu Cabetas en el centro, a pesar de su ausencia en Mutilva, obligada por la sanción federativa. A partir de aquí, variantes.

Quique Rivero, que regresa al campo en el que ha jugado como local las cinco últimas temporadas, se apunta en el once en los partidos de casa, pero no en los de fuera. En Vitoria fue Marí quien abarcó muchos metros en la medular, con ayuda de sus compañeros, pero sin un doble pivote definido. En Mutilva dejó su plaza a Carlos Benítez, jugador de más empuje y ritmo, con el que ya había compartido medular ante el Náxara.

Por fuera, el único jugador fijo es Iker Otadui, presente en las cuatro alineaciones titulares. En las tres primeras por la derecha; en la última, por la izquierda. Las bandas se ha completo con Ismael Santana y Anai Morales, sobre todo, pero también con Janis Lhery.

Y por dentro, Berto Rosas es el nombre propio. Titular en los tres últimos partidos y seguramente en Irún. En Vitoria jugó con Urki y Febas, pero con constantes cambios de posición, aunque con Manex Rezola consolidado en ese espacio. Titular en tres de los cuatro partidos.

Mendia tiene jugadores entre los que elegir. Dependerá del estilo que quiera imprimir en el Stadium Gal ante un rival que ganó o con apuros a la Mutilvera en su última comparecencia en casa y que perdió dos puntos el pasado fin de semana en Beasain, ante un recién ascendido.