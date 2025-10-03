LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Once inicial de la Unión Deportiva Logroñés en el partido disputado ante el Alavés B. LOF
Fútbol | UD Logroñés

Un once por definir

Unai Mendia tiene la opción de jugar en Irún con la 'pausa' de Las Gaunas o la 'agresividad' de Mutilva

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Un once para jugar en Las Gaunas o para jugar lejos de ella. Unai Emery mantiene que quiere jugar igual como local y como visitante. ... De momento, no ha repetido once en los primeros cuatro partidos, con el último como escenario de más variantes en la formación inicial. En Irún tiene su primera gran prueba de la temporada por el nombre del rival, el Real Unión, descendido y aspirante al ascenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un once por definir

Un once por definir