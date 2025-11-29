Cruel derrota del Náxara en Tudela

El Náxara vivió este sábado el lado más cruel del fútbol. Los de Arturo Guerra estuvieron cerca, muy cerca, de llevarse un triunfo de ... prestigio en su visita al Ciudad de Tudela. Tanto que se imponían en el marcador cuando al enfrentamiento le restaban poco más de cinco minutos para alcanzar el tiempo reglamentario y fue solo en ese tramo final cuando los navarros lograron anotar dos goles, el segundo de ellos de penalti en el añadido, que les dejó sin premio.

Llegaba el Náxara al choque con un objetivo claro: prolongar las buenas sensaciones que el equipo había dejado en las jornadas precedentes. En ese aspecto, pueden estar tranquilos Arturo Guerra y sus pupilos, puesto que los riojanos vendieron cara su piel ante un bloque, el dirigido por Héctor Urquía, que pelea por los puestos cabeceros de la tabla y que en su feudo se ha mostrado como un rival muy difícil de superar. No en vano, el Tudelano es el mejor local del grupo en su casa, donde aún no conoce la derrota.

Tudelano Yoel; Dufur, Parada, Iker Bachiller, Aimar (Clavería, min. 84); Santigosa (Manu Vila, min. 57), Alonso (Bonilla, min. 73); Alayeto, Javi Albín, Aparicio; y Bouguettaya (Isaac, min. 73). 2 - 1 Náxara Toño; Víctor Martínez, Ochoa, Javi Caño, Miguel; Lallana (Ceña, min. 69), Landín (Markel Gil, min. 75), Maiso, Pepe (Hugo Martínez, min. 84); Villos (Merino, min. 84) y Campos (Rojo, min. 75). Goles: 0-1 min 37: Lallana. 1-1 min 85: Clavería. 2-1 min 90+: Albín, de penalti.

Árbitro: Vega Portilla (Comité cántabro). Enseñó tarjeta amarilla a los visitantes Campos, Miguel y Víctor Martínez.

No se achantaron los najerinos ante esta estadística e incluso las primeras llegadas del partido llevaron la firma de los atacantes riojanos. Lallana tuvo la primera de todas, con un tímido disparo que estuvo lejos del gol, pero que sí dejaba bien a las claras cuáles eran las intenciones de un Náxara que lucha por abandonar las posiciones de descenso a Tercera División.

La réplica del Tudelano no tardó demasiado en llegar y, superado el ecuador del primer tiempo, Santigosa puso a prueba la resistencia de un seguro Toño Ramírez. Así se repartieron las primeras ocasiones de un primer acto que por momentos tuvo intensidad y presencia de ambos equipos las áreas. El Náxara no se echó atrás y Landín estuvo muy cerca de inaugurar el tanteador con una espectacular volea ante la que Yoel respondió con una estirada brillante.

A cada acercamiento riojano respondía el bloque local con otro y así Toño respondió bien ante el tiro de Aimar y, acto seguido, Villos estuvo muy cerca de adelantar a los visitantes con un remate picado que se marchó alto.

El partido se había convertido en un toma y daca del que sacó partido el Náxara con el 0-1 en el minuto 37: Lallana recibió en la banda derecha y armó un lanzamiento cruzado para batir a Yoel. Ese gol era un justo premio para el planteamiento de un valiente Arturo Guerra, que recibió así un espaldarazo anímico para afrontar lo que restaba de enfrentamiento.

Era de esperar una reacción del Tudelano tras el paso por los vestuarios y esta se vislumbró desde los minutos iniciales de un segundo acto en el que los de Urquía se mostraron claramente superiores a sus rivales. Generaron oportunidades, pero les costó encontrar el gol hasta que en el minuto 85 Clavería, que había ingresado en el terreno de juego solo unos instantes antes, repuso las tablas.

El futbolista local aprovechó una indecisión del Náxara para hacer la igualada con una buena definición que parecía mandar el partido a un desenlace en tablas. Sin embargo, el largo tiempo de añadido iba a traer una novedad en forma de alegría para el Tudelano y de crueldad para el Náxara. El árbitro señaló una pena máxima para los locales y Albín la transformó para el 2-1 definitivo.