LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Landín conduce el esférico ante la presión del local Aparicio. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

Cruel derrota del Náxara en Tudela

Los de Arturo Guerra caen en tierras navarras por culpa de un penalti transformado por los locales en el añadido

Patxi Luengo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

El Náxara vivió este sábado el lado más cruel del fútbol. Los de Arturo Guerra estuvieron cerca, muy cerca, de llevarse un triunfo de ... prestigio en su visita al Ciudad de Tudela. Tanto que se imponían en el marcador cuando al enfrentamiento le restaban poco más de cinco minutos para alcanzar el tiempo reglamentario y fue solo en ese tramo final cuando los navarros lograron anotar dos goles, el segundo de ellos de penalti en el añadido, que les dejó sin premio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  4. 4

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  5. 5

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  6. 6 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  7. 7

    Natividad cumple 106 años
  8. 8

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  9. 9 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  10. 10

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cruel derrota del Náxara en Tudela

Cruel derrota del Náxara en Tudela