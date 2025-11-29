Un Náxara al alza desafía la fortaleza del Tudelano en su noventa aniversario

El Náxara afronta esta tarde, a las 18.00 horas en Tudela, uno de esos retos que ponen a prueba la evolución de un ... equipo. En plena línea ascendente y a solo un punto de salir del descenso, el conjunto blanquiazul visita al Tudelano en un día histórico al celebrar su 90 aniversario con las puertas del estadio abiertas. El contexto no intimida al cuadro riojano, decidido a validar sus buenas sensaciones ante uno de los rivales más sólidos del grupo.

El equipo de Arturo Guerra llega con la confianza reforzada tras su notable actuación en Amorebieta, donde fue capaz de «competir desde lo físico a un gran equipo y en un campo muy complicado». El técnico espera que aquel rendimiento «dé motivación y poso para jugar en un contexto muy diferente», consciente de que el Tudelano, dirigido por el riojano Héctor Urquía, no ha perdido en su campo y posee «jugadores que desde su capacidad individual pueden desequilibrar los partidos».

El equipo najerino viaja con dos bajas en su convocatoria. Eloy, que reapareció como titular en Amorebieta, cayó lesionado, y Álvaro cumple ciclo de tarjetas. Pese a ello, Guerra subraya que el equipo «está trabajando muy bien, con ilusión y muchas ganas; asentando y dominando aspectos del juego que al principio costaban más». El técnico confía en que esta evolución se traduzca en competitividad ante un rival que lucha por el liderato y que nunca ha cedido puntos como local.

El Náxara tratará de hacer valer la seguridad defensiva mostrada en las últimas jornadas –empate ante un Amorebieta en dinámica de 'play off' y victoria mínima frente al Alfaro– para dar un golpe de autoridad en un escenario exigente. Como nota menos positiva, el club había fletado un autobús para facilitar el desplazamiento, pero la afición no ha respondido como se esperaba y no se han cubierto las plazas mínimas necesarias para realizar el viaje.