Un Náxara al alza desafía la fortaleza del Tudelano en su noventa aniversario
El conjunto blanquiazul pone a prueba su buena dinámica ante un rival que no sabe lo que es perder en el Ciudad de Tudela
Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:55
El Náxara afronta esta tarde, a las 18.00 horas en Tudela, uno de esos retos que ponen a prueba la evolución de un ... equipo. En plena línea ascendente y a solo un punto de salir del descenso, el conjunto blanquiazul visita al Tudelano en un día histórico al celebrar su 90 aniversario con las puertas del estadio abiertas. El contexto no intimida al cuadro riojano, decidido a validar sus buenas sensaciones ante uno de los rivales más sólidos del grupo.
El equipo de Arturo Guerra llega con la confianza reforzada tras su notable actuación en Amorebieta, donde fue capaz de «competir desde lo físico a un gran equipo y en un campo muy complicado». El técnico espera que aquel rendimiento «dé motivación y poso para jugar en un contexto muy diferente», consciente de que el Tudelano, dirigido por el riojano Héctor Urquía, no ha perdido en su campo y posee «jugadores que desde su capacidad individual pueden desequilibrar los partidos».
El equipo najerino viaja con dos bajas en su convocatoria. Eloy, que reapareció como titular en Amorebieta, cayó lesionado, y Álvaro cumple ciclo de tarjetas. Pese a ello, Guerra subraya que el equipo «está trabajando muy bien, con ilusión y muchas ganas; asentando y dominando aspectos del juego que al principio costaban más». El técnico confía en que esta evolución se traduzca en competitividad ante un rival que lucha por el liderato y que nunca ha cedido puntos como local.
El Náxara tratará de hacer valer la seguridad defensiva mostrada en las últimas jornadas –empate ante un Amorebieta en dinámica de 'play off' y victoria mínima frente al Alfaro– para dar un golpe de autoridad en un escenario exigente. Como nota menos positiva, el club había fletado un autobús para facilitar el desplazamiento, pero la afición no ha respondido como se esperaba y no se han cubierto las plazas mínimas necesarias para realizar el viaje.
El Náxara denuncia de nuevo el mal estado de sus instalaciones
Pese a las promesas vacías de cambio que resonaron durante la pasada temporada, el Náxara y sobre todo sus categoría inferiores siguen pagando las consecuencias de las desavenencias políticas con el consiguiente abandono de sus instalaciones. Y es que con el invierno, el frío y las lluvias constantes y el estado del campo de El Cementerio han imposibilitado que los niños y niñas de la entidad puedan entrenar en él esta semana teniendo que «ser repartidos por los polideportivos haciendo lo que se puede», lamenta el club en un comunicado. En el mismo, claman de nuevo por que «Nájera y su comarca se merecen unas instalaciones dignas para que todos los niños y niñas de la zona puedan practicar su deporte favorito».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión