LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orodea controla el esférico. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

Un Náxara al alza desafía la fortaleza del Tudelano en su noventa aniversario

El conjunto blanquiazul pone a prueba su buena dinámica ante un rival que no sabe lo que es perder en el Ciudad de Tudela

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

El Náxara afronta esta tarde, a las 18.00 horas en Tudela, uno de esos retos que ponen a prueba la evolución de un ... equipo. En plena línea ascendente y a solo un punto de salir del descenso, el conjunto blanquiazul visita al Tudelano en un día histórico al celebrar su 90 aniversario con las puertas del estadio abiertas. El contexto no intimida al cuadro riojano, decidido a validar sus buenas sensaciones ante uno de los rivales más sólidos del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  3. 3

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  4. 4 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  8. 8 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia
  9. 9

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un Náxara al alza desafía la fortaleza del Tudelano en su noventa aniversario

Un Náxara al alza desafía la fortaleza del Tudelano en su noventa aniversario