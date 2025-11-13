LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel corre tras el balón en el partido en Las Gaunas. MIGUEL PECHE
Segunda Federación

El Náxara quiere aprovechar su segundo derbi consecutivo

Después de perder con la SDL, los blanquiazules vuelven a La Salera para recibir a un Alfaro colista que no levanta cabeza

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:43

Dos puntos separan al Náxara de los puestos que marcan la salvación. Menos de un partido y tan solo una victoria de margen que ... puede fraguarse este mismo domingo aprovechando la visita del colista a La Salera. Es un equipo riojano el que ocupa el farolillo rojo, un Alfaro que no levanta cabeza, que viene de encadenar cinco derrotas seguidas y cuyas cifras no llaman a la esperanza. Los blanquiazules tienen una gran oportunidad ante sí y no deben desaprovecharla.

