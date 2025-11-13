El Náxara quiere aprovechar su segundo derbi consecutivo

Dos puntos separan al Náxara de los puestos que marcan la salvación. Menos de un partido y tan solo una victoria de margen que ... puede fraguarse este mismo domingo aprovechando la visita del colista a La Salera. Es un equipo riojano el que ocupa el farolillo rojo, un Alfaro que no levanta cabeza, que viene de encadenar cinco derrotas seguidas y cuyas cifras no llaman a la esperanza. Los blanquiazules tienen una gran oportunidad ante sí y no deben desaprovecharla.

El equipo de Arturo Guerra llega de un difícil partido en Las Gaunas contra la SD Logroñés en la que no se encontró la esencia del trabajo diario del vestuario najerino, tal y como lamentó el técnico riojano tras el choque. Cayó por 0-2 en Logroño frenando la inercia de la importante victoria, la primera en casa de la temporada, contra el Deportivo Aragón con una primera parte sobresaliente en la que se cerró el choque con los únicos tres goles del partido. Una semana después, el Náxara encara su segundo derbi riojano consecutivo buscando tener mejor fortuna si bien los datos de un rival y del otro son totalmente opuestos. Permuta una SD Logroñés que peleaba por meterse de nuevo en la parte privilegiada de la clasificación por un Alfaro que llega como colista tras encadenar cinco derrotas seguidas.

No solo no le han salido las cuentas en cuanto a resultados a los alfareños, sino que además sus números tampoco llaman al optimismo. Ni Náxara ni Alfaro destacan por su faceta goleadora, con diecinueve tantos a favor, respectivamente; sin embargo, son los najerinos los que más férreos se muestran defensivamente en esta pugna. A los de Nájera les han encajado 15 goles, mientras que el de La Rioja Baja es el equipo del grupo que más tantos ha recibido con 19 en contra.