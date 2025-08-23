El Náxara mide fuerzas con el Burgos B en su cuarto amistoso del verano

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 23 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

El Náxara afronta esta tarde (18.30 horas, en La Salera) su cuarto test de preparación estival con la visita del Burgos B, filial de un club recién ascendido a Segunda Federación, la misma categoría en la que competirán los blanquiazules esta temporada.

Los de Arturo Guerra llegan a la cita con buenas sensaciones tras haber remontado en su último compromiso al Alavés C, otro rival de cantera, gracias a los tantos en la segunda parte de Rojo y Álvaro García. Aun así, los alaveses golpearon primero con un tanto a la contra que recordó a ciertos desajustes defensivos ya vistos frente a la UD Logroñés y el Pradejón en choques anteriores.

Tras la victoria, el técnico destacó la intensidad y la evolución que va percibiendo: «Ya se van viendo cosas, diferencias de rendimientos entre jugadores y señales positivas para el futuro». Con esa idea, Guerra seguirá afinando su once tipo, por lo que no se esperan grandes rotaciones ante el filial burgalés.

Hasta el momento, el balance de la pretemporada es de dos triunfos (Pradejón y Alavés C) y una derrota, frente a la UD Logroñés, rival con el que también se reencontrará en liga. Para continuar con la dinámica positiva, los blanquiazules deberán exigirse al máximo frente a un Burgos B que llega con la moral alta tras conquistar el ascenso en una igualadísima final frente al Castellonense, resuelta en la tanda de penaltis.