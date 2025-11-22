El Náxara se examina en Urritxe

El Náxara afronta este sábado (19.00 horas) un reto mayúsculo en Urritxe, donde le espera un Amorebieta lanzado en su pelea por alcanzar ... los puestos de promoción. Los blanquiazules llegan con la moral reforzada tras sumar su segunda victoria consecutiva en La Salera, la última por la mínima ante el Alfaro, un impulso que, sin embargo, aún no les ha permitido escapar de los puestos de descenso. Una victoria este sábado podría cambiar ese escenario, pero para lograrlo deberán imponerse en uno de los campos más complejos de la categoría.

El conjunto vizcaíno llega como sexto clasificado, con 18 puntos, después de encadenar dos triunfos y un empate -este último ante el Alavés B- y mantener una línea ascendente que le sitúa en plena pelea por los puestos de privilegio. Ante este panorama, el Náxara tendrá que firmar un partido muy completo para sacar algo positivo.

El entrenador blanquiazul, Arturo Guerra, explicó que el equipo ha trabajado en un ambiente muy positivo durante la semana tras la victoria en el derbi riojano. «Todas las semanas son buenas, pues tras conseguir una victoria, todo se afronta de otra manera. Muy mentalizados y muy dirigidos hacia el partido de Amorebieta», afirmó.

La lista de convocados llega definida por las sanciones: «La convocatoria se nos queda cuadrada porque al estar Maiso y Campos con ciclo de tarjetas, pues estamos los 20. La semana pasada se quedaron fuera Merino y Orodea. Orodea más por precaución que por otra cosa; arrastraba unas molestias y, para evitar males mayores, decidimos que no iría convocado».

Respecto a cómo plantear el duelo en Urritxe, Guerra destacó la evolución del equipo lejos de casa ya que «vamos puliendo un poco todo lo que vamos haciendo en los partidos de fuera. En esa mejora global esperamos hacerles daño. Consideramos importante adelantarnos en el marcador y tratar de ser un equipo valiente, que juegue el partido de tú a tú, como es nuestra intención siempre».

También subrayó la dificultad del escenario: «El Amorebieta es un equipo con mucha experiencia y mucho poso en la categoría. Es un campo muy particular que ellos dominan a la perfección y en el que la capacidad de adaptación será clave».