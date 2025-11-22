LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El meta del Alfaro intenta frenar el disparo de Villos. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara se examina en Urritxe

Los blanquiazules buscan extender sus buenas sensaciones ante un Amorebieta que busca el 'play off'

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

El Náxara afronta este sábado (19.00 horas) un reto mayúsculo en Urritxe, donde le espera un Amorebieta lanzado en su pelea por alcanzar ... los puestos de promoción. Los blanquiazules llegan con la moral reforzada tras sumar su segunda victoria consecutiva en La Salera, la última por la mínima ante el Alfaro, un impulso que, sin embargo, aún no les ha permitido escapar de los puestos de descenso. Una victoria este sábado podría cambiar ese escenario, pero para lograrlo deberán imponerse en uno de los campos más complejos de la categoría.

