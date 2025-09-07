El Náxara se estrena en Segunda Federación ante otro recién ascendido, el Ebro

Día importante en La Salera. El Náxara vuelve a Segunda Federación y lo hace tras un verano fructífero en el que las sensaciones han sido ... inmejorables dentro del vestuario. Ahora toca poner en práctica los conceptos aprendidos en pretemporada y qué mejor que ante un rival directo para comenzar a rodar en la categoría.

Y es que los de Arturo Guerra debutarán a las 18.00 horas ante un Ebro que, como ellos, consiguieron el ascenso directo como vencedores de su grupo y que vuelven al cuarto escalón del fútbol nacional dos temporadas después. Dos historias muy parecidas que hoy se ponen una frente a la otra para dirimir quién empieza con el pie derecho.

El técnico blanquiazul afronta el estreno con optimismo y sensaciones positivas tras una buena pretemporada en la que empezó perdiendo aunque sorprendiendo en un inicio a la UD Logroñés (3-1). Después encadenó tres victorias seguidas ante Pradejón (3-6), Deportivo Alavés C (2-1) y Burgos B (3-1) para finalizar con una derrota por la mínima ante un Real Unión que aspira a ocupar la parte alta de la tabla en Segunda Federación.

«El equipo llega con ilusión, con ganas y con esa incertidumbre propia del primer partido. Hemos trabajado muy bien durante el verano y los chicos están con confianza. Todos queremos empezar ganando porque creemos que esa primera victoria puede afianzar muchas de las cosas que hemos ido construyendo en estas semanas», señala el entrenador riojano antes de enfrentarse al Ebro.

En cuanto a la convocatoria, Guerra confirma que estarán disponibles todos los jugadores salvo Eloy, que se pierde el encuentro por lesión. «A los partidos de casa vamos a ir con todos los disponibles. Esta vez somos 22, por lo que allá dos se quedarán fuera, pero la única baja confirmada es la de Eloy», concluye.