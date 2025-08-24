LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Campos celebra tras anotar el gol que abría la lata. C. BETOLAZA

El Náxara coge impulso con una victoria sobresaliente

Julen Cabello

NÁJERA.

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:34

Partido brillante por parte del Náxara que completó ayer ochenta minutos de un fútbol fabuloso que le da para salvarse de sobra, y diez minutos más bien malos que le pudieron costar la victoria. Gran partido del conjunto de Arturo Guerra, que se fue al descanso por encima en el marcador con un fútbol que combinó circulación con mucho brío con balón y también intensidad sin él. Fue Lallana el primero en acechar la meta del Burgos B con un par de ocasiones que, sin peligro especial, ya hacían indicar quién llevaría la batuta del partido. Y es que la línea alta y la presión en la salida de balón rival minimizaron los ataques burgaleses, que apenas causaron trabajo a Toño Ramírez. Fruto de un buen balón al hombre referencia, Hugo Martínez, llegó el primer gol tras una gran cabalgada del joven que asistió a Campos para que este lo hiciera a placer. Pero no fue la única de la primera parte, ya que un gran balón que botó Lallana se quedó a poco de ir para dentro luego de un cabezazo de Juan García, que hizo una primera parte de olé.

Náxara

Toño Ramírez,Juan García (Flaño),Victor Martínez( Rodríguez), Ochoa, Caño, Maiso (Merino), Álvaro García(Blanco), Morras(Rojo), Campos (Landín), Lallana(Villos), Hugo Martínez (Orodea).

3

-

1

Burgos B

Riaño, Ruíz (Rastrilla),Pascual, Oussama(Iván Martínez) ,Hernando (Sedano),Ethan (Mazeya),Lecic,Hugo (Memet), Salva, Irian (Jan), Toty (Ricoy).

A la salida de vestuarios, la presión volvió a hacer efecto y Lallana recuperó un balón que Álvaro García ofreció a Landín para que este hiciera el segundo.

Aunque casi se lleva un susto el Náxara, porque diez minutos le sirvieron al filial burgalés para que Sagredo con un golazo individual, casi dos de no ser por una salvada de Martínez, hiciera peligrar la victoria local.

Pero entonces, cuando más sufría el conjunto blanquiazul, apareció Orodea para rematar un centro de Rodríguez al fondo de las mallas y certificar un triunfo contundente .

