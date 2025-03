La motivación extra de Las Gaunas

«Para un equipo riojano venir a jugar a esta catedral, entrecomillas lo de catedral, intuyo que es como para un vizcaíno ir a jugar ... a San Mamés contra el Athletic, aunque sea amistoso. O con el Madrid en el Bernabéu». Con estas palabras explicaba Carlos Pouso, técnico de la SD Logroñés, lo que significa para él un derbi regional.

A unos 80 kilómetros de distancia, en Alfaro, Óscar Gurría, técnico de los de La Molineta, lanzaba el mismo discurso: «La gente va muy motivada a campos como Las Gaunas, un campo donde todo el mundo quiere disfrutar. Y a eso vamos, a disfrutar».

«La gente saca un plus en estos partidos. Pero no lo considero ni mucho menos un agravio comparativo. Lo que considero es que es bueno mostrarse delante de su gente en un campo como Las Gaunas», continuaba Pouso. «Yo he ido a San Mamés –prosigue– con otro equipo y siempre es un plus. Y con eso no considero que sea una faena para los vecinos. Tiene que venir aquí a los mismo que vamos nosotros a sus campos: a ganar».

Gurría, por su parte, con más economía en las palabras pero con las ideas igual de claras, tiene clara la hoja de ruta: «Tenemos que intentar desplegar el juego que estamos exhibiendo».

En la rueda de prensa de este viernes en Las Gaunas compareció también Mikel Montero. El jugador, nada más llegar a las oficinas de la SDL se asomó a la ventana para ver cómo estaba el césped de Las Gaunas. Minutos después era Pouso el que, antes de contestar a los medios, también echaba un vistazo al campo. «Este campo, desde siempre, cuando llega el invierno se queda pobre de hierba», explica Pouso. Hablo con los encargado y les digo que dejen la hierba alta para hacer lo que hacen algunos calvos, que con el poco pelo que tienen se intentan tapar la cabeza, pero los jardineros me dicen que no crece la hierba», resume el entrenador.

«Este campo tiene un problemón porque no da el sol durante meses. En San Mamés y en el Bernabéu tampoco, pero si hay que cambiar el césped –que vale 400.000 euros– tres veces, lo hacen. Pero dile al Ayuntamiento de Logroño... !Anda que no habrá cosas más importantes en la ciudad que el campo de fútbol!», redondea Pouso su argumentación.

Con mejor o peor césped, lo que parece claro es que la tarde dominical augura un buen ambiente en el Municipal de Las Gaunas. Tradicionalmente la afición alfareña acompaña a los de Gurría a casi todos los desplazamientos. Y este de Logroño tiene un plus especial por Las Gaunas... y por Laurel y el ambiente previo.

Por su parte, los fieles de la Sociedad Deportiva Logroñés no faltarán a la cita dominical como vienen haciendo con insistencia cada quince días.