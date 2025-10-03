LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Mendia, en el banquillo de la UD Logroñés. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

Mendia: «Si queremos conseguir nuestro objetivo, este tipo de partidos es importante»

El técnico de la UD Logroñés confirma que ni Bobadilla ni Lupu jugarán ante el Real Unión este sábado

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:04

Comenta

Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, ha repasado esta mañana el partido de este sábado (19.00 horas) contra el Real Unión en ... tierras vascas. Un equipo, el riojano, que atraviesa un buen momento de juego y resultado que le aúpan al segundo puesto de la clasificación

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  8. 8 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  9. 9

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  10. 10 ¿Te gusta el vino? Pues apunta para el finde San Asensio y San Vicente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mendia: «Si queremos conseguir nuestro objetivo, este tipo de partidos es importante»

Mendia: «Si queremos conseguir nuestro objetivo, este tipo de partidos es importante»