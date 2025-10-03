Mendia: «Si queremos conseguir nuestro objetivo, este tipo de partidos es importante»

Unai Mendia, técnico de la UD Logroñés, ha repasado esta mañana el partido de este sábado (19.00 horas) contra el Real Unión en ... tierras vascas. Un equipo, el riojano, que atraviesa un buen momento de juego y resultado que le aúpan al segundo puesto de la clasificación

Mejor versión

Nuestra mejor versión es muy competitiva en esta categoría y lo hemos visto desde pretemporada, incluso contra Osasuna Promesas, Barakaldo, equipos de una categoría superior. Cuando estamos bien ponemos muchas dificultades al rival. Lo que tenemos que conseguir es que se vea esa versión continuadamente y eso a veces no es fácil y también el rival juega, y el rival también te pone en dificultades. Tenemos que conseguir, pues contra diferentes rivales preparar bien el partido, tratar de anticipar lo que puede pasar y tener las soluciones para esos problemas que te puede proponer el rival.

Difícil rival

Tenemos que encarar este partido y sabiendo que nuestro buen juego a ellos también les va a complicar. Y sabemos también que la buena versión del Real Unión a nosotros nos va a complicar, y por momentos pues seguramente vamos a tener que agarrarnos al partido, saber competirlo, sufrirlo y pasar los malos momentos. Seguramente vamos a tener también buenos momentos durante el partido y ahí es donde tenemos que tratar de llevar el partido un poco a nuestro mejor, bueno, a nuestra manera de jugar, digamos, un poquito a nuestro lado.

Cambios en el once

En este momento estamos bien, estamos entrenando bien, la gente está dando un nivel alto, estamos compitiendo bien y los problemas son un poquito para mí. Pero independientemente del que ponga, hasta ahora lo está haciendo bien y creo que va a seguir siendo así, por el nivel que estamos dando los entrenamientos y por cómo estamos compitiendo, por cómo está apretando la gente. No tengo problemas en poner uno a otro, no tengo problemas a quién poner.

¿Los de Irún son tres puntos más?

Para mí todos los partidos son tres puntos y yo no elijo partidos. Entiendo que Real Unión es un equipo con mucha historia, mucho caché, viene descendido de Primera RFEF y se le presupone un nivel, que lo tiene. Creo que son de los que van a estar arriba hasta el final. Son jugadores de nivel, jugadores que he tenido yo incluso también, que conozco, que son de mi zona, son jugadores de mucho nivel, también están compitiendo bien, han hecho una buena pretemporada, no han perdido ningún partido hasta ahora. Sabemos del escenario, es un estadio también precioso para jugar, es un equipo potente y eso lo sabemos todos, tampoco hace falta comentarlo. Si queremos cumplir nuestro objetivo, el estar hasta el final arriba, sabemos que este tipo de partidos contra Real Unión pueden ser importantes, incluso a nivel de diferencia de goles.

Pablo Bobadilla y Lupu

Pablo sigue todavía un poquito arrastrando los molestias de la semana pasada, Pablo no va a estar. Y Lupu seguramente tampoco estará. Está mucho mejor, ya está un poquito entrando con el grupo, pero creemos que no llegará para mañana. El resto está bien