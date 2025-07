José Martínez Glera Logroño Jueves, 3 de julio 2025, 12:56 Comenta Compartir

Unai Mendia ya tiene a su portero titular. Taliby Konaté tenía que desligarse del Teruel y ya lo ha hecho para firmar por la UD ... Logroñés. El guardameta andaluz regresa así a La Rioja, pero no a Haro, sino a Logroño. Y lo hace consciente de la confianza que tiene el entrenador en él. La UD Logroñés cierra la portería con Taliby y Álex Daza, que renovó recientemente, dos cancerberos con ficha sénior, algo poco habitual, pero es la apuesta. Su fichaje no es una novedad. Diario La Rioja ya apuntó el 20 de junio que la UD Logroñés estaba inmerso en su fichaje, pero tenía contrato con el Teruel y los riojanos no pagan traspasos.

«Unos años muy gloriosos». Así definía Taliby Konaté (Almería, 17/12/1997) en el Diario de Teruel las cinco temporadas que ha pasado en La Pinilla, tiempo en el que ha vivido dos ascenso, el último hace unas semanas, y un decenso. Llegó en el verano del 2020, después de pasar seis meses en Haro cedido por el Numancia y cambia de camiseta tras jugar 142 partidos con el cuadro maño, 36 de ellos esta temporada. Taliby sigue el camino que emprendió Miguel Marí y Joel Febas. Cambian la posibilidad de jugar en Primera Federación por hacerlo en Segunda. Siguen también a Quique García y, sobre todo a Unai Mendia. El técnico, que afronta en Logroño el «proyecto» de su «vida», ha tenido mucho que ver, así como el nombre, las instalaciones y la solvencia económica blanquirrojos. Es el tercer jugador en llegar desde Teruel, pero no será el último, ya que en los próximos días se anunciará el nombre de José Val, lareral derecho. Interesante pugna Taliby y Daza ofrecen una interesante pugna por la portería blanquirroja. El primero llega porque el director deportivo y el entrenador así lo han querido y como decía el primero, Quique García, la UD Logroñés ficha a los jugadores que «quiere» firmar y no se guía por prisas o tiempos. Portero de envergadura, 190 centímetros, y con experiencia en la categoría y también en Primera Federación, el almeriense parte con la ventaja de haber trabajado a las órdenes de Mendia, aunque no le garantiza la titularidad. Daza es la apuesta del club. Criado en la cantera desde que llegño del Betis en el año 2021, el sevillano ha jugado 69 partidos con la camiseta blanquirroja, en el filial y en el primer partido. Portero de enormes reflejos bajo palos y al que le gusta jugar con los pies, tendrá que convencer a Mendia de que es el hombre apropiado para la portería de Las Gaunas. La plantilla Porteros: Taliby Konaté y Alex Daza Defensas: Pablo Bobadilla, Andoni Ugarte e Iñaki Sáenz Centrocampistas: Miguel Marí, Joel Febas, Urki Txoperena

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión