Marí avanza con el balón en el partido de este sábado. Sonia Tercero

Mejor fútbol que resultado

La UD Logroñés despide la pretemporada con una derrota amparada en su falta de acierto rematador y de control tras el descanso

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:19

Se acabó la pretemporada y la UD Logroñés lo ha hecho con derrota, la tercera en siete encuentros, ante el Eibar B. Mejor en la ... primera mitad que en la segunda, los riojanos recordaron la historia vivida ante Osasuna B. Pudieron marcar más goles, manejar el partido con mayor renta en el marcador y fijar los tiempos, pero acabaron desordenados y sin una idea clara. Todo ello, unido al crecimiento armero, generaron el 1-2 final. La próxima cita, en Vitoria, sí importa ya.

