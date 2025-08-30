Mejor fútbol que resultado

Se acabó la pretemporada y la UD Logroñés lo ha hecho con derrota, la tercera en siete encuentros, ante el Eibar B. Mejor en la ... primera mitad que en la segunda, los riojanos recordaron la historia vivida ante Osasuna B. Pudieron marcar más goles, manejar el partido con mayor renta en el marcador y fijar los tiempos, pero acabaron desordenados y sin una idea clara. Todo ello, unido al crecimiento armero, generaron el 1-2 final. La próxima cita, en Vitoria, sí importa ya.

UD Logroñés 1 Taliby (Daza, 45), Val, Larrea (Ugarte, 45), Bobadilla (Cabetas, 45), Camacho, Otadui, Rivero, Marí, Manex (Urki, 45), Febas (Lhery, 45)y Lupu (Febas, 56) Eibar B 2 Bermejo, Anilibia, Saraketa, Lorente, Larrañaga, Agirre, Redondo, Zubiria, Asenjo, Gromaz, López. En la segunda mitad jugaron Mateos, García, Gastesi, Santolaya, Etxebarria, Álvarez, Ferres y Pastor. Árbitro: Borja Martínez. Con Adrián Calvo y Lamir. Amonestó a Marí. Expulsó por roja directa a Ugarte. Goles: 1-0, m. 32. Otadui; 1-1, m.61. Etxebarria; 1-2, m.80. Mateos, de penalti. Incidencias: Ciudad deportiva de Valdegastea. Último amistoso de pretemporada.

Encaraba la UD Logroñés su último amistoso de la temporada con un bagaje de cuatro victorias y dos derrotas en los partidos anteriores y con un once sobre el campo que puede ser muy similar al que inicie la liga el próximo sábado en Vitoria. Presentará cambios, pero varios de los que han iniciado el partido contra el filial armero repetirán ante el babazorro.

Balón, toque, posesión. Tres de los pilares que se han cimentado a lo largo de estas seis semanas de trabajo, Los blanquirrojos apelaron de inicio a la profundidad por la derecha, con Otadui, apoyado por dentro por Manex, pero también al trabajo de Febas arrancando desde la izquierda y, además, con una gran actividad en la presión y el robo alto, otras de las señas de identidad de este bloque.

Lo intentó Otadui por dos veces. No pudo centrar en la primera y en la segunda Bermejo impidió que Febas marcase. Era la vía y, en una tercera oportunidad, Otadui marcó desde fuera del área tras una mala salida del portero armero.

Era superior el cuadro local, aunque el paso de los minutos equilibraba la balanza. Llegaban los vascos pos su carril izquierdo, aunque como más cómodos se sentían era a balón parado. El cabezazo de Llorente se encontró con Taliby, mientras que el de Zubiria se perdió por la línea de fondo. Aviso de la importancia de las acciones a balón parado.

Con siete jugadores en el banquillo, Unai Mendia aprovechó el descanso para dar entrada a Daza, Ocón, Ugarte, Cabetas, Urki y Lhery. Camacho, la dupla compuesta por Rivero y Marí, fundamental en el presete de este equipo, y Lupu se quedaron sobre el césped. Una pista clara de lo que está por venir, aunque el rumano dejó su puesto a Febas poco después.

Los cambios y su frescura agitaron el ritmo. El control local dio paso a un enfrentamiento más abierto, más de idea y vuelta. López estrelló el balón en la madera tras un centro lateral de Sarasketa. Los riojanos echaban de menos la cercanía y conexión entre Rivero y Marí y, en suma, la batuta del partido. La historia no era como la vivida ante Osasuna B, pero a la UDL le costaba seguir el ritmo del rival que, además, aprovechó un balón suelto para marcar de potente disparo a apenas cinco metros de la línea de gol. Treinta minutos por delante para propiciar un buen sabor de boca, el del triunfo aunque no importe, o el amargo de no acabar con victoria.

Lo que nadie esperaba era la derrota. Ugarte derribó por detrás a Mateos. Roja, expulsión y penalti. El zurdo eibarrés no falló y adelantó a su equipo a falta de diez minutos. Era el desquite a esa balón que había estrellado en el poste izquierdo poco antes. Triste despedida a la pretemporada porque, además, los locales tuvieron ocasiones para marcar, dos Febas, una de ellas muy clara, para mantener la ventaja en el marcador antes de encajar ese segundo gol. Demasiada debilidad en ambas áreas