El matafiliales blanquirrojo

No conoce la Sociedad Deportiva Logroñés otra cosa que no sean equipos filiales en este comienzo de temporada. Se estrenó con un gran triunfo, por ... juego y por goles, ante el Eibar B (2-0) en Las Gaunas en la jornada inicial. En la segunda fecha, igualó sin goles ante el Basconia, tercer equipo del Athletic Club, en Artunduaga.

Esta mañana (12.00 horas) es el Alavés B el nuevo adversario de los blanquirrojos. En Ibaia, los de Adrián Cantabrana buscarán su primer triunfo del año fuera de casa. Y no parece en principio un milagro, un suceso asombroso, pensar en retornar a Logroño con los tres puntos en el bolsillo si se hace caso al historial de la SDL cuando se mide a filiales.

No le ha ido nada mal a los capitalinos cuando en frente ha tenido a los segundos, e incluso terceros equipos de clubes de categoría superior.

Esta campaña se mantiene imbatido. Y esas dos jornadas se suman a la decena de enfrentamientos superados con éxito la temporada pasada. En total, son doce los partidos en lo que la SD Logroñés ha salido airosa tras batirse en duelo a los filiales con los que ha coincidido en el Grupo IIde Segunda Federación. En todos ellos ha sumado al menos un punto.

A la victoria y el empate de este año hay que añadir los seis triunfos y cuatro empates de la 2024/25. Subiza (tercer bloque de la cantera osasunista), Real Sociedad C, Deportivo Aragón (filial del Zaragoza), Alavés B y Eibar B fueron víctimas propiciatorias de los hombres entonces dirigidos por Carlos Pouso. Y, como no podía ser de otra forma con el excelente bagaje fuera de casa de los riojanos esa temporada, los capitalinos ejercieron de matafiliales especialmente cuando actuaron como visitantes.

En Las Gaunas, la SD Logroñés se hizo con los tres puntos ante el Subiza (3-0, jornada 23) y el Eibar B (2-0, jornada 33), mientras que repartieron el botín con la Real Sociedad C (0-0, séptima jornada), Deportivo Aragón (1.1, en la novena) y Alavés B (0-0, jornada 27).

Lejos del Municipal las prestaciones subieron todavía más. Solo un empate , 1-1 ante el Eibar B en la jornada 16. Lo demás fue llevarse el premio completo. Pleno de puntos, doce, ante Subiza (2-3, tercera jornada), Real C (0-1, jornada 24), Deportivo Aragón (1-2, en la 27) y ante el rival de hoy, el Alavés B, por un contundente 0-3 (décima jornada). En ese partido fue Sergio Gil el autor del segundo tanto de los blanquirrojos. El centrocampista es el único superviviente de la plantilla anterior y esta mañana, convertido en capitán, seguro que espera repetir resultado.