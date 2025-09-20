LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Gil, capitán de la SDL y autor de uno de los goles el pasado año ante el Alavés. Justo Rodríguez
Fútbol

El matafiliales blanquirrojo

Sin derrotas. La SD Logroñés prosigue con su ronda de rivales canteranos ante el Alavés B, el tercero del curso

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:20

No conoce la Sociedad Deportiva Logroñés otra cosa que no sean equipos filiales en este comienzo de temporada. Se estrenó con un gran triunfo, por ... juego y por goles, ante el Eibar B (2-0) en Las Gaunas en la jornada inicial. En la segunda fecha, igualó sin goles ante el Basconia, tercer equipo del Athletic Club, en Artunduaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

