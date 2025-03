Un mal trago para el Haro

El Haro Deportivo buscaba ayer un mejor puesto en la clasificación tras la buena racha que mantenía en las últimas jornadas, sobre todo en ... su anterior partido contra la Calzada en el que destacaron especialmente con un 1-3. Sin embargo, sus cuentas saltaron por los aires tras caer ante el Agoncillo, 1-2.

Haro Ortega, Gaizka, Martín Gómez, Zunzunegui (Mourade, 68), Gorka (Vasili, 68), Adrián, Ninil, Corral, Arciri (Luis, 55), Essiam (Cisse, 82), Uzal 1 - 2 Agoncillo Blanco, Sodupe, Arriaga, Herreros (Ebrahem, 58), Peso (Jodra, 74), Álvarez, Hamoudi (Bruno, 46), Álex Martínez, Cuervo (Pablo Gil, 65), Vargas, Urturi (Longo, 58).

Así, el once avionero salió al campo de juego apostando por una fuerte presión que no achantó a los locales, que dominaron la primera parte del encuentro a pesar de que no firmaron muchas ocasiones de gol.

Sin embargo, fue en la segunda parte donde el Agoncillo despertó y es que en el minuto 48 y en un ataque por la banda izquierda provocó un desajuste defensivo y permitió a Bruno Meoqui rematar de cabeza consiguiendo el primer gol del partido, 0-1.

Con los ánimos bajos, el Haro creó más ocasiones con algunos intentos de Aitor y Zunzunegui, así como de Luis, que finalmente no puntuaron. Pero el que la sigue la consigue, porque el esperado gol jarrero finalmente apareció en el minuto 72 cuando tras un saque de esquina Yeray Uzal remató de cabeza consiguiendo igualar el encuentro.

Aun así, las esperanzas del Haro por llevarse el partido se vieron esfumadas cuando dos minutos después del ansiado gol, otro despiste de la defensa local permitió a Andrés Peso colar el balón por la escuadra y adelantarse así a los riojalteños en el minuto 74.

Poco le había durado al Haro esa buena sensación tras marcar que rápidamente les quitó el Agoncillo y es que a pesar de generar alguna ocasión más en los últimos minutos del encuentro, el juego se mantuvo bastante igualado y desordenado por parte de ambos conjuntos