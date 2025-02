La UD Logroñés viaja a lo desconocido

El peregrinar de la UD Logroñés por estas categorías en las que se mezcla el fútbol profesional con el aficionado en esta vorágine de nombres ... con los que se bautizan las diferentes categorías no le ha llevado nunca hasta Luchán, la casa del Ejea. Es curioso, pero es una realidad. Los blanquirrojos visitarán por primera vez Ejea de los Caballeros y, además, no se trata de una visita cualquiera, sino de una invitación en la que está en juego algo más que el saludo educado.

El Ejea es uno de esos equipos acostumbrados a ser cabeza de ratón en su categoría, en Tercera División. Un club respetado que se nutre de futbolistas que viven en Zaragoza, a una hora en coche, y que en los últimos años, sobre todo a partir del verano del 2019, ha disfrutado de la desaparecida Segunda División B y Segunda Federación, de la que descendió al finalizar la campaña 2021/22.

Ejea y Luchán, su campo, fueron el destino de Miguel Martínez de Corta una vez que la UD Logroñés decidió no renovarle. Después de 206 partidos en su portería y un histórico ascenso a Segunda División, el entonces portero y hoy segundo entrenador blanquirrojo decidió continuar su carrera en el conjunto maño. Tenía treinta y nueve años y en la capital de las Cinco Villas cumplió con 24 participaciones y la continuidad en la categoría, que acabaría perdiendo doce meses después. El Ejea siguió su vida en Luchán y Miguel regresó al Calahorra para poner punto y final a su etapa, larguísima, bajo los palos de una portería.

«Luchán es un campo que mide, si no recuerdo mal, 102 por 66 metros, es decir tres metros menos largo que Las Gaunas y dos de ancho. Las dimensiones no nos condicionan. El césped es artificial, pero nosotros hemos entrado toda la semana sobre esa superficie. Es lo bueno que tenemos aquí, que disponemos de una instalación que nos permite trabajar sobre diferentes superficies. No es el mismo césped ni la misma pisada, pero por lo menos nos podemos acercar. Yo creo que, en ese sentido, no nos debería condicionar», explicaba Sergio Rodríguez al hablar del escenario.

Más allá del campo, cada partido en Luchán es una fiesta para sus aficionados porque no hace muchos meses festejaban el fútbol de Tercera y sobre todo la opción de ascender. Esa sensación no ha cambiado, pues a pesar de ser un equipo recién ascendido, el Ejea se ha incrustado en lo alto de la tabla y, por ahora, se incluye dentro de los cinco primeros clasificados. El deseo de cambiar de categoría se mantiene, aunque el salto a Primera Federación es mucho más exigente.

Este viaje implica también cuadrar cifras. La UD Logroñés es muy fiable en Las Gaunas, donde no conoce la derrota y solo ha cedido cuatro empates en sus once encuentros, pero cuando hace las maletas suele dejarse algo de meter en su equipaje. Le cuesta ganar lejos. De hecho, solo tres triunfos a domicilio. El último, el pasado 12 de enero en Zaragoza, mientras que para encontrar los dos primeros hay que remontarse a septiembre y octubre. Y en el momento en el que está no le sirve solo con ganar cada quince días.