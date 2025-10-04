La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco

Tenía que ser a balón parado. Con un césped con muchísima agua, Real Unión y UD Logroñés se han repartido los puntos con esférico fijo. ... Primero, los locales, en un saque de esquina; después, los riojanos, de penalti, y en el tiempo añadido, merced al acierto de Urki. La UD Logroñés ganó un punto que tenía perdido, pero en realidad ha sido el Real Unión quien suma un punto cuando por juego y ocasiones no mereció ninguno.

Real Unió n Tena, Fontán, Molina, Carrillo, Álvaro Mateo (Labaka, 47), Juan, Mecerreyes (Gaubeka, 66), Unai García (Stephan, 65), Tellechea, Arruti (Farai, 84)y Miguelez (Musthapa, 65). 1 - 1 UD Logroñés Taliby, Pascual, Ugarte, Cabetas, Camacho (Iñaki, 86), Rivero (Val, 73), Marí, Santana (UrKi, 70), Benítez (Anai, 86), Otadui (Febas, 73) y Rosas. Árbitro: Daniel Baiges. Amonestó a los locales y a los visitantes Rivero, Rosas y Pascual.

Goles: 1-0, m. 78. Juan de la Mata, de cabeza; 1-1, m. 90+. Urki, de penalti.

Incidencias: Stadium Gal. Día luvioso y noche cerrada. Mucho agua sobre el césped, que impidió que se pudiera jugar por abajo. Presencia de seguidores riojanos en las gradas.

La intensa lluvia que cayó sobre el Stadium Gal durante el sábado condicionó por completo el partido, ya que el balón no rodaba con regularidad y de la misma forma que se quedaba frenado en algún charco salía escupido con velocidad. Ese irregular y sorpresivo comportamiento del esférico hacía que los cuidados con su trato fueran máximos. Lluvia que posiblemente también influyó en el once de Unai Mendia, que dejó fuera a Manex Rezola, rescató a Quique Rivero, homenajeado al inicio del encuentro, y adelantó a Carlos Benítez a la media punta.

Fútbol, lo que es fútbol, apenas existió, sobre todo en la primera mitad, en la que los jugadores se afanaban en entender el encuentro y no cometer un error que lo hipotecase, conscientes de que quizá la solución estuviera en alguna acción a balón parado. De hecho, Marí gozó de la mejor, en un disparo lejano. Tena no atrapó el esférico y Rosas no aprovechó el rechace ante el lamento de sus compañeros. Lamentó que ya se había vivido minutos antes, cuando el propio Rosas vio cómo le anulaban el gol por fuera de juego.

Iba y venía el balón sin control. Miguelez, en uno de esos lances, mandó el cuero alto. Molina, en otra acción aislada, picó de cabeza y Taliby atrapó el esférico sin problemas. No había continuidad en el juego porque era imposible ante tanta agua.

Al la cruceta

El partido era para entenderlo. La UD Logroñés regresó al césped con más ritmo. La noche ya había caído en Gal, pero ni la falta de luz ni el agua hacían mella en el grupo de aficionados blanquirrojo que acompañó al equipo. Carlos Benítez no quiso esperar. Quien marcase primero tenía muchas opciones de ganar. Sin embargo, la asistencia de Rosas dentro del área no se tradujo en gol, porque Benítez estrelló el esférico en la cruceta derecha. Apenas unos minutos después, Tena evitaba el gol de Marí. Despejó con apuros el balón a córner junto a la cepa del poste izquierdo, pero lo despejó. Más lamentos, aunque no fueron comparables con el que estaba por venir.

La lluvia se transformó en diluvio mental para los blanquirrojos. Mendia había apostado por ir a por el partido con las inclusiones de Val y Febas, pero en ocasiones no es necesario correr para marcar. La UD Logroñés ya había mostrado en partidos anteriores sus problemas a balón parado. Y en Gal reaparecieron. Juan de la Mata se anticipó a su marca en el primer palo y superó con el testarazo a Taliby, anclado sobre la línea de gol. Ese cabezazo lo cambiaba todo, porque la UD Logroñés había sometido al Real Unión a través de la posesión, pero no había tenido acierto para rentabilizar al menos esas tres claras ocasiones.

En otro momento, y con otro equipo, la UD Logroñés se hubiera diluido entre tanta agua. Mantuvo la idea y apostò todo a la intensidad de los últimos minutos. A Urki, Val y Febas se unieron Iñaki y Anai y ambos resultaron claves en el desenlace del esférico, como el vasco. Marí volvió a echarse las manos a la cabeza tras otra intervención de Tena junto al palo izquierdo. Nuevo córner, pero no fue en éste si no en el siguiente. Iñaki puso el balón y en el balcón del área lo intento controlar Anai, que cayó al césped ante la torpe entrada de Musthapa. Penalti. Urki cogió el esférico. Necesitó casi tres minutos para poder lanzarlo. Seco, abajo y junto al palo derecho. Gol y empate. Puede parecer bueno, que lo es, pero en realidad la UD Logroñés mereció por todo, menos por efectividad, la victoria.