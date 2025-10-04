LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urki celebra su gol, de penalti y en el descuento, ante el Real Unión Agencia LOF

La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco

Los riojanos han sido superiores al Real Unión en un campo en el que no se podía jugar, pero han pagado su falta de eficacia hasta que Urki marcó

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:29

Tenía que ser a balón parado. Con un césped con muchísima agua, Real Unión y UD Logroñés se han repartido los puntos con esférico fijo. ... Primero, los locales, en un saque de esquina; después, los riojanos, de penalti, y en el tiempo añadido, merced al acierto de Urki. La UD Logroñés ganó un punto que tenía perdido, pero en realidad ha sido el Real Unión quien suma un punto cuando por juego y ocasiones no mereció ninguno.

