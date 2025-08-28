La SD Logroñés suma a Daniel Santafé a su lista de fichajes

Daniel Santafé, tras una larga pretemporada a prueba con la SD Logroñés, ha conseguido hacerse con un puesto y se queda a las órdenes de ... Adrián Cantabrana. El navarro se encontraba sin equipo después de pasar por una lesión tan dura como es una rotura de ligamento cruzado, que le hizo estar apartado de los terrenos de juego durante la temporada anterior.

El nuevo jugador de la SD Logroñés llega a la entidad para aportar su experiencia y y determinación en una plantilla joven en la que son pocos los jugadores nacidos antes del año 2000.

En su larga experiencia, Santafé cuenta con más de un centenar de apariciones en la antigua Segunda División B con Osasuna Promesas entre las temporadas 16-17 y 20-21. Asimismo, el mediocentro vivió la experiencia del fútbol griego durante dos campañas en las filas del Asteras Tripolis, tras su salida del filial rojillo, para terminar regresando al Linense, en la campaña 23-24, de Segunda Federación, en la que fue su última experiencia previa a su lesión.

El equipo riojano describe al centrocampista navarro como «un jugador experimentado que aportará trabajo, físico y orden táctico en la franja ancha». De esta manera, Daniel Santafé se suma a la lista de fichajes de la SD Logroñés que esta viviendo una última semana de mercado de lo más intensa con tres fichajes cerrados, más los que pueda llegar.