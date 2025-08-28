LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés suma a Daniel Santafé a su lista de fichajes

Julen Cabello

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:50

Daniel Santafé, tras una larga pretemporada a prueba con la SD Logroñés, ha conseguido hacerse con un puesto y se queda a las órdenes de ... Adrián Cantabrana. El navarro se encontraba sin equipo después de pasar por una lesión tan dura como es una rotura de ligamento cruzado, que le hizo estar apartado de los terrenos de juego durante la temporada anterior.

