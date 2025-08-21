LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arman celebra su gol con sus compañeros durante el partido de ayer en El Rollo contra La Calzada. Justo Rodríguez
Fútbol

La SD Logroñés rompe su mala dinámica en Santo Domingo

El conjunto blanquirrojo sumó su primera victoria del verano contra La Calzada en un partido bronco con pocas ocasiones

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:16

Primera victoria de la SD Logroñés (0-2) en lo que va de verano en un partido que de amistoso tuvo bien poco, contra un ... La Calzada que acabó con nueve en el campo. La intensidad marcó el choque, también las escasas ocasiones, así como las muchas tarjetas –demasiadas para ser pretemporada– que mostró el colegiado en El Rollo.

