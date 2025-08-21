La SD Logroñés rompe su mala dinámica en Santo Domingo

Primera victoria de la SD Logroñés (0-2) en lo que va de verano en un partido que de amistoso tuvo bien poco, contra un ... La Calzada que acabó con nueve en el campo. La intensidad marcó el choque, también las escasas ocasiones, así como las muchas tarjetas –demasiadas para ser pretemporada– que mostró el colegiado en El Rollo.

El conjunto blanquirrojo, por categoría y por presupuesto, partía como favorito pero La Calzada lleva tiempo demostrando que no se amedrenta por lo que se cuenta sobre el papel sino por lo que se muestra sobre el verde. Y su hambre buscó saciarse a los pocos minutos con una falta de César que terminó rematando Andrés, el capitán, que estaba adelantado imposibilitando que el balón, que había entrado en la red, subiera al marcador.

La réplica del conjunto blanquirrojo, que ayer jugó de verde en Santo Domingo, llegó con el dominio de la bola probando la calidad deportiva y física de Moha en la delantera. Intentaron encontrar huecos los capitalinos en la defensa calceatense por los costados después de una gran jugada individual de Khitty por la banda derecha y tras un centro lateral de San Martín desde la izquierda buscando el remate del delantero hispano-maliense, ambos sin éxito.

El partido no había destacado por las ocasiones, ni de un lado ni del otro. Sin embargo, Mario quiso probar suerte desde la medular antes de que el colegiado mandase a ambos equipos a vestuarios con un misil que buscó la escuadra, pero que salió por muy poco fuera.

Mario siguió percutiendo por la banda tras la reanudación, pero al La Calzada se le truncó el partido cuando Guti fue expulsado por doble amarilla y en el momento en el que su banquillo se quedó sin entrenador, cuando se le mostró roja a Iban Guereñu por protestar. Y la ocasión más clara del partido tardó en llegar 73 minutos. Llegó con un pase de Ayensa a Lazkano, que pegó cruzado pero se fue fuera ajustado al palo por milímetros. Sin embargo el extremo apenas tuvo que esperar un minuto para festejar un gol con una nueva basculación a la derecha que finalizó con un disparo letal en el área en una contra.

El La Calzada terminó pagando su enfado por la derrota con una nueva expulsión, la de Muro, que le dejaba con nueve ensuciando aún más un partido que de amistoso tuvo poco. Y esa inferioridad fue aprovechada por la SD Logroñés tras la indecisión en la salida de balón entre la zaga y la portería local para que Ayensa robase el esférico y subiera el segundo y último gol de la tarde.