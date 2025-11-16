LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bilal Kandoussi intenta escaparse de tres rivales, este domingo, en Stadium Gal Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés pierde consistencia en Irún

Un gol de Soroeta en el 66 rompe las aspiraciones de un conjunto blanquirrojo que cede al Real Unión su plaza en el 'play off'

Unai Eguiguren. ADG

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:05

Un tanto de Soroeta en el minuto 66 frustró las aspiraciones de la Sociedad Deportiva Logroñés en su visita al Stadium Gal irundarra. El ... conjunto riojano, que había logrado igualar la contienda antes del descanso con un penalti transformado por Sergio Gil, no pudo sacar rédito a su insistencia en un duelo intenso, trabajado y con fases alternas. La derrota blanquirroja, segunda consecutiva a domicilio, deja a la escuadra riojana fuera de la zona de 'play off', plaza que le arrebata precisamente su verdugo, el Real Unión guipuzcoano.

