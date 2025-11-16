La SD Logroñés pierde consistencia en Irún

Un tanto de Soroeta en el minuto 66 frustró las aspiraciones de la Sociedad Deportiva Logroñés en su visita al Stadium Gal irundarra. El ... conjunto riojano, que había logrado igualar la contienda antes del descanso con un penalti transformado por Sergio Gil, no pudo sacar rédito a su insistencia en un duelo intenso, trabajado y con fases alternas. La derrota blanquirroja, segunda consecutiva a domicilio, deja a la escuadra riojana fuera de la zona de 'play off', plaza que le arrebata precisamente su verdugo, el Real Unión guipuzcoano.

El encuentro comenzó con una SD Logroñés ambiciosa, decidida a tener protagonismo con la circulación de la pelota y generando llegadas por fuera. En concreto, en el minuto siete, un centro de Moha desde la derecha terminó en la frontal del área, donde David Sánchez conectó un disparo potente que se marchó demasiado alto. Esa primera aproximación dio paso a otra clara opción del cuadro logroñés en el minuto 18, cuando Dani Fernández encontró a Bilal Kandoussi dentro del área, aunque el remate del delantero madrileño lo desvió Lander.

Real Unión Lander; Javi Fontán, Molina, Hugo, Mateo; Arruti, De la Mata, Santi Miguélez (Gaubeka, min. 71); Unai García (Amara, min. 71), Tellechea (Manex, min. 89) y Soroeta (Laken Torres, min. 89). 2 - 1 SD Logroñés Kike Royo; Lazcano, Zubiri (Samu Clavero, min. 57), Simón Lecea, Hualde (Olarra, min. 75); David Sánchez, Sergio Gil, Núñez (Dani Santafé, min. 82); Moha (Ayensa, min. 57), Kandoussi (Khitthi, min. 82) y Dani Fernández. Goles: 1-0, min. 19: Tellechea. 1-1, min. 35: Sergio Gil, de penalti. 2-1, min. 66: Soroeta.

Árbitro: Cenis Martínez (Comité aragonés). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Santi Miguélez y Arruti y al visitante David Sánchez.

Sin embargo, cuando mejor estaba la SD Logroñés, el Real Unión golpeó con el 1-0. Una combinación entre Soroeta y Tellechea dejó a este último frente a Kike Royo y definió por alto para establecer el primer tanto a los 19 minutos. El gol espoleó al conjunto irundarra, que encadenó dos llegadas peligrosas seguidas: una de Unai García que obligó a intervenir a Kike Royo y, una segunda acción en la que Tellechea remató por encima del larguero tras un rebote dentro del área blanquirroja.

La SD Logroñés reaccionó con determinación y encontró el premio en una jugada clave. En el minuto 33, Dani Fernández cayó dentro del área pequeña y el colegiado Cenis Martínez señaló penalti para los riojanos. Sergio Gil asumió la responsabilidad y, con un lanzamiento preciso, firmó el 1-1 desde el punto fatídico en el minuto 35.

El tramo final del primer acto tuvo bastanter ritmo y aproximaciones en ambas áreas, aunque sin ocasiones de especial relieve más allá de varios centros laterales bien defendidos por ambos conjuntos.

El equipo riojano, pese a verse sometido en ciertos tramos del choque, mantuvo la compostura y logró llegar al descanso con sus opciones intactas, consciente de que el duelo se decidiría por algún pequeño detalle.

Tras el descanso, el partido se reanudó con menor continuidad en el juego y con posesiones imprecisas por parte de los dos equipos. Arruti lo intentó sin acierto en el minuto 64, pero fue el Real Unión quien volvió a adelantarse en el marcador. Un envío picado desde la izquierda por Santi Miguélez terminó con una volea de Tellechea que se estrelló en el larguero. El balón quedó muerto y Soroeta empujó el esférico a puerta vacía para poner el 2-1. El mazazo obligó a la SD Logroñés a adelantar líneas y refrescar el ataque con los cambios, especialmente con la entrada de Dani Santafé y Ayensa para ganar presencia en campo rival.

El conjunto riojano trató de responder con centros laterales y acciones a balón parado. Hugo remató centrado en un córner y De la Mata cabeceó por encima en el minuto 91, mientras que el último intento blanquirrojo llegó en el minuto 93, cuando Dani Santafé probó desde muy lejos, sin encontrar portería. Pese a los esfuerzos finales, al bloque riojano le faltó precisión en los metros decisivos y claridad para transformar el empuje en ocasiones reales de gol.

La SD Logroñés se marcha de Irún sin el premio que buscó durante el encuentro. El equipo riojano ofreció una imagen competitiva y sostuvo el pulso ante un rival exigente, pero su falta de acierto en momentos clave le volvió a penalizar.