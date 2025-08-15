La UD Logroñés pasa el ecuador

La UD Logroñés cruzó en Soria el ecuador de su pretemporada y, para ser más precisos, el de amistosos, ya que tiene programados siete ... y ya ha jugado cuatro, que se resumen en tres victorias, ante el Náxara, Agoncillo y Haro, y una derrota, frente a equipo de la misma categoría, idéntica ambición, pero que militará en un grupo diferente, por lo que no será rival directo en la liga regular.

Los primeros números, intrascendentes en este momento pero siempre atractivos, señalan que la UD Logroñés ha marcado once goles y ha encajado dos. Ha anotado en tres de sus cuatro encuentros. Ahora bien, no hay que olvidar que ha goleado a Agoncillo y Haro (0-4, en ambas ocasiones), pero que los dos conjuntos de su categoría a los que se ha enfrentado, Náxara y Numancia, han perforado su portería. Es pretemporada, pero no hay que pasar por alto este dato.

Por líneas, equilibrio en el protagonismo de sus actores, pero con algunos destellos individuales. Hasta el momento, las tablas marcan la relación de Taliby Konaté y Álex Daza, con 150 minutos bajos los palos cada uno de ellos. Y ambos se reparten los goles encajados. El Náxara superó a Daza y el Numancia, a Taliby. En esa pugna ha irrumpido Jorge Tejada, portero del filial, que ha tenido sus momentos frente a Agoncillo y Haro, pero como es lógico jugará en el filial.

El transcurso de los días confirma a jugadores como Marí, Benítez u Otadui y revela a otros como Manex Rezola

En la zaga, Ugarte y Bobadilla marcan el paso con 180 minutos, aunque Edu Cabetas suma quince menos. Este tiene dos ventajas: da salida al balón por la izquierda y Mendia lo tuvo la pasada campaña en el Teruel. Eder Larrea es el cuarto protagonista. El central del filial ha jugado en los cuatro partidos. En los laterales, José Val es el favorito por la derecha, aunque Aitor Pascual llega para pelear ese puesto: por la izquierda, Camacho ha acumulado menos minutos que Iñaki (135 frente a 225), aunque habrá que esperar para saber exactamente cuál es el rol del capitán.

Iñaki puede jugar muchos minutos en la medular, más liberado del esfuerzo defensivo, y moviéndose incluso por dentro para favorecer el juego combinativo y la llegada de Camacho. Uno de los mejores ejemplos se vio en Haro, habilitando la profundidad por ese carril.

Y es que Iñaki es de los jugadores con más minutos en estos cuatro amistosos. En el eje de la medular, Miguel Marí (212 minutos) y Benítez (227) mandan. Han jugado los cuatro partidos, si bien en esa zona, aunque con mayor talante creativo no hay que olvidar a Rivero (135), que no jugó el miércoles ante el Numancia. Si lo hizo Yanis Lhery, centrocampista de banda izquierda cedido por el Alcorcón, y que debutó con la camiseta blanquirroja. Por fuera se mueve también Otadui, el futbolista con más minutos de la pretemporada, con 264 minutos en total. Por encima de los 200 minutos está Urki Txoperena, con libertad de movimientos como Otadui.

En esa franja se mueve Joel Febas. En el club le ven como delantero, como falso nueve si se prefiere, si bien sus números fueron discretos en el Teruel y mucho mejores en el Lleida Esportiu. El ilerdense ha participado en los cuatro partidos y si Unai Mendia mantiene su idea de que juegue cerca del área deberá pelear con Berto Rosas, entre otros.

El técnico no se ha olvidado de la cantera. Hasta once jugadores de las categorías inferiores han disfrutado de minutos. El líder de ellos es Manex Rezola, con cuatro partidos, 243 minutos y un gol. Eder Larrea es otro de los nombres propios, al igual que Markel Gil, David González o Cayetano Ruiz. Todos ellos han jugado en estos cuatro encuentros.