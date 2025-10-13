La SD Logroñés muestra en Utebo sus debilidades defensivas

La derrota fue demasiado castigo para la SD Logroñés en Santa Ana. Pero el fútbol no entiende de merecimientos ni de justicia deportiva. Los ... fallos defensivos acabaron penalizando a un conjunto blanquirrojo que se había adelantado en el marcador hasta en dos ocasiones.

La primera derrota del curso para el conjunto de Adrián Cantabrana llegó en la sexta jornada. Ahora, solo el Real Unión es el único equipo imbatido en el Grupo 2 de la Segunda Federación. Una derrota que arrastra a la SDL a la novena plaza de la clasificación, aunque el técnico, en la previa, le restaba atención a este aspecto en un grupo tan equilibrado.

Los blanquirrojos empezaron bien en Utebo y abrieron el marcador con un golazo de Aguinaga, que clavó un zurdazo a la escuadra. Sin embargo, fue la defensa la que otorgó demasiadas licencias al conjunto barbo. En el empate, Simón Lecea se equivoca en la salida del balón y Ces Cotos le regala el gol a Suárez.

Tras el 1-2 gracias al gol de Bilal Kandoussi, otro fallo en el sector izquierdo permitió al Utebo empatar rápidamente en una jugada similar. Nuevo error de concepto de la defensa blanquirroja.

En el gol definitivo, a cinco del final, la retaguardia blanquirroja se mostró muy contemplativa y no salió a cortar a Diego López de Haro, que clavó el balón en el ángulo. Errores que deberá pulir la SDL para próximos compromisos.