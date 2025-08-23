La SD Logroñés muestra una contundente mejoría

Semana redonda para ganar en confianza. La Sociedad Deportiva Logroñés cerró ante el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, los dos choques preparatorios previstos ... para estos siete días. El jueves, los de Adrián Cantabrana superaron en un partido bronco al La Calzada en El Rollo por 0-2, con los locales acabando el choque con nueve jugadores. En esta ocasión fueron los blanquirrojos los que tuvieron que jugar medio partido en inferioridad numérica ante los cántabros tras la expulsión de Dani Fernández en el minuto 42. Sin embargo, los capitalinos juntaron filas en la segunda mitad y el 1-0 que señalaba el marcador del campo de Ezcaray se transformó en el 3-0 final favorable a los logroñeses.

Si el fin de estos dos encuentros era plasmar las buenas sensaciones de los entrenamientos, el objetivo se ha cumplido con creces y con dos escenarios de partido totalmente distintos, lo que ha permitido a Cantabrana trabajar también los cambios en el plan de partido en función de estas diferentes situaciones generadas por las circunstancias particulares de cada choque. Rota ya la mala racha de resultados de los primeros amistosos, la SD Logroñés entra ya en la última semana de pretemporada antes de llegar a la semana preparatoria del estreno liguero ante el Eibar B en Las Gaunas el 7 de septiembre.

El partido no pudo comenzar de mejor manera para los blanquirrojos. En el minuto 6, Ayensa abrió a Arman y su centro medido fue rematado con precisión con un cabezazo cruzado por Sergio Gil que acabó en las redes visitantes. El ahora capitán de la SDL está recuperando su mejor forma y puede ser el jugador diferencial en la categoría, por su calidad y su olfato de gol, que tantas veces recordó Carlos Pouso la pasada campaña.

El gol ayudó desde el principio a templar el juego de los logroñeses, que dominaron a su rival en una primera parte en la que, además del tanto, disfrutaron de dos buenas ocasiones en manos de Dani Fernández y Arman que no se concretaron en una mayor distancia en el marcador.

La peor noticia llegó en el minuto 42, con la expulsión del ariete soriano, lo que dejaba con diez la la SDL y obligaba a hacer un esfuerzo extra a sus compañeros en un partido dispuesto para repartir cargas y evitar sobreesfuerzos.

Sin embargo, no pareció cambiar de dinámica el equipo tras el paso por vestuarios y el inicio de la segunda parte con uno menos no varió mucho con respecto a lo visto en la primera mitad. De hecho, no tardaron mucho los blanquirrojos en aumentar su ventaja. En el minuto 55, Arman, otro jugador llamado a ser fundamental en los esquemas de Cantabrana, aprovechó un centro en profundidad para plantarse frente a la portería visitante y superar al guardameta racinguista.

Y estaba a punto de cumplirse el segundo tercio del encuentro cuando llegó el tercero, obra de Aguinaga. El extremo navarro, que llegó procedente del Subiza, bregó con la defensa santanderina, se hizo con el balón y se revolvió para sacar un tiro raso que supuso la sentencia definitiva a favor de los suyos.

La rueda de cambios habitual en este tipo de choques acabó por enturbiar el juego aunque la SDL mantuvo el dominio del balón. Además, la Sociedad se vio favorecida por la expulsión de un jugador visitante en el minuto 75 que equilibró las fuerzas en el tramo final sobre el césped del campo ezcarayense, en un partido en el que los capitalinos se mostraron muy superiores a su rival y evidenciaron una satisfactoria mejoría hacia la evolución que pretende Cantabrana de un grupo de jugadores a un bloque sólido, contundente y dominador del ritmo del partido.