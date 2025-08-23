LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los dos capitanes posan con el trío arbitral al inicio del encuentro. @RacingCantera
Fútbol

La SD Logroñés muestra una contundente mejoría

El conjunto blanquirrojo gana por 3-0 pese a jugar más de medio partido con diez jugadores

L. R.

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:06

Semana redonda para ganar en confianza. La Sociedad Deportiva Logroñés cerró ante el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, los dos choques preparatorios previstos ... para estos siete días. El jueves, los de Adrián Cantabrana superaron en un partido bronco al La Calzada en El Rollo por 0-2, con los locales acabando el choque con nueve jugadores. En esta ocasión fueron los blanquirrojos los que tuvieron que jugar medio partido en inferioridad numérica ante los cántabros tras la expulsión de Dani Fernández en el minuto 42. Sin embargo, los capitalinos juntaron filas en la segunda mitad y el 1-0 que señalaba el marcador del campo de Ezcaray se transformó en el 3-0 final favorable a los logroñeses.

