La UD Logroñés firma un triunfo apático

Victoria para la UD Logroñés; derrota para el Anguiano. Cara y cruz para dos equipos riojanos que necesitaban los puntos que ponía en juego Las ... Gaunas. Los blanquirrojos vivieron una tarde plácida amparada en el madrugador gol de Lupu, autor de un doblete, y en el último de Madrazo. El Anguiano ha vivido tardes mucho mejores. No está bien, no se siente cómodo sobre el césped, pero necesita romper la dinámica actual y pensar que una victoria lo cambia todo.

Hay que remontarse al 9 de febrero para encontrar la última victoria de la UD Logroñés en liga. En el banquillo se sentaba Sergio Rodríguez y el Izarra era la víctima adecuada. Ganaron los riojanos por 4-0. El Anguiano no era una víctima propicia, pero no ha respondido a la expectativas. Se esperaba más de un equipo que ha obtenido grandes resultados a domicilio. De hay, y del momento de los blanquirrojos, que la expectación generada fuera atractiva. Pero los serranos tampoco viven un buen momento. Quedó patente.

UD Logroñés Royo, Yasin, Monreal, Bobadilla, Mateo, Agüero (Riki, 60), Caballero (Bonilla, 82), Gualda (Faccin, 82), Madrazo (Garrido, 82), Barrero (Pau, 70) y Lupu 3 - 0 Anguiano Roberto, Santos, Zaldua, Héctor, Pedro, Sergio (Barcina, 70), Iñigo (Urrecho, 70), Álvaro, El Amerani (Iker García, 70), Emilio y Ayoub (Azofra, 80) Árbitro: Sánchez Indigua. Amonestó a los locales Gualda y Yasin.

Goles: 1-, m. 3. Lupu; 2-, m. 34. Lupu; 3-0, m. 80. Madrazo.

Incidencias: Las Gaunas. Trigésima jornada. Tarde Soleada. 2.651 espectadores en las gradas.

La UD Logroñés imprimió ritmo al partido y, además, se vio ligada al gol desde el primer momento. El gol lo cambia todo. Para un equipo que tiene tan mala relación con el gol marcar a los tres minutos significa vida y eso es lo que logró Lupu con su testarazo a centro de Mateo. El vasco se mantuvo en un once en el que apareció con Gualda, con más ganas que en muchos partidos previos. También regresó a él Agüero. Mentalidad más ofensiva de la que desapareció uno de sus jugadores más productivos en ataque, caso de Iñaki. Ni siquiera entre los citados.

Verte por delante en el marcador genera ilusión. En sí, la UD Logroñés se adentró en un monólogo. El Anguiano no encontraba el sitio. Roberto evitó el segundo gol local al despejar sobre la raya el balón. Agüero había buscado el gol olímpico. El portero serrano comenzaba a ser el gran protagonista. Apenas quince minutos después respondía también al disparo desde el punto de penalti de Agüero y antes del decanso ganaba el pulso a Barrero, que peca de no buscar los lados en sus disparos. Siempre hacia el centro, como evidenció en los primeros minutos del segundo tiempo. No sufría la UD Logroñés ante un adversario que no podía manejar el partido, a pesar de ser superior en la medular durante algunos momentos muy concretos. Aun así, Lupu repitió, de nuevo a centro lateral, para anotar el segundo. No acertó Roberto en su salida y el rumano solo tuvo que empujar el balón de Yasin en el segundo palo. Partido encarrillado cumplida la hora de juego, aunque la grada recibiera ese gol con pitos y gritos de dimisión dirigidos hacia el palco. No toda la grada.

Poco que contar

El partido estaba sentenciado cuando ambos equipos se marcharon a vestuarios. La UD Logroñés se sentía a gusto en un escenario muy incómodo y el Anguiano no daba señales de poder altear el electrónico. Una pena que ambos clubes hubieran llegado a este duelo exigidos por la clasificación. La obligación blanquirroja es mucho mayor y nadie olvida que pelea por un reto menor. El Anguiano es un equipo simpático, de enorme mérito y al que todo el mundo le desea la permanencia.

La mezcla del silencio y el murmulló en la grada era una constante. Indiferencia ante lo que veía. Ni siquiera el triunfo momentáneo satisfacía. Es curiosa la relación entre la apatía y el número de espectadores, porque que se citase 2.561 en las gradas, con presencia serrana, tiene mérito, mucho mérito. En ese ambiente continuaba el juego. La respuesta de Roberto al remate de Barrero cuando se cumplía la hora tuvo su continuidad en una nueva intervención del cancerbero, esta vez a disparo lejano de Riki, que se había sumado al compromiso.

El partido estaba hecho, aunque la plácida tarde climatológica hacia que el espectáculo no fuera tan árida. Podía pasar algo que la rompiera o no. Un despeje defensivo provocó un error de los centrales serranos y dejó el balón a los pies de Madrazo, que superó a Roberto para anotar el tercero. Nadie dudaba ya de la victoria, otra cosa es la utilidad de la misma más allá del domingo.

Victoria tras siete partidos sin ganar y derrota para el Anguiano, que agrava si situación en la tabla, pero sigue con vida. Los tres puntos de la UD Logroñés cambian su estado de ánimo, si bien no se conoce la repecursión en la clasificación.