La afición de la SDL, el domingo, en el partio ante el Eibar. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés elegirá presidente el próximo 23 de noviembre

L. R.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:43

Los socios de la Sociedad Deportiva Logroñés están llamados a las urnas el próximo 23 de noviembre para elegir un nuevo presidente y junta directiva ... tras el fallecimiento, el pasado mes de julio, de Eduardo Guerra, quien ostentó el cargo durante los últimos 15 años. Así lo comunicó el club blanquirrojo, tras la asamblea de los socios del club, que recordó que cita electoral coincidirá con el partido frente al Ejea en el municipal de Las Gaunas.

