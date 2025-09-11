La SD Logroñés elegirá presidente el próximo 23 de noviembre
Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:43
Los socios de la Sociedad Deportiva Logroñés están llamados a las urnas el próximo 23 de noviembre para elegir un nuevo presidente y junta directiva ... tras el fallecimiento, el pasado mes de julio, de Eduardo Guerra, quien ostentó el cargo durante los últimos 15 años. Así lo comunicó el club blanquirrojo, tras la asamblea de los socios del club, que recordó que cita electoral coincidirá con el partido frente al Ejea en el municipal de Las Gaunas.
La asamblea general extraordinaria del club celebrada este jueves en la biblioteca municipal designó a José Luis Aguirre Oñate como responsable electoral, «el primer paso dentro de un proceso que continuará con la presentación de candidaturas hasta 20 días después de la publicación de la convocatoria de elecciones», aclaran desde el club.
En clave económica, los socios blanquirrojos aprobaron la liquidación del pasado ejercicio así como el presupuesto para la temporada 2025/26, que asciende a los 750.110 euros.
Por último, y a propuesta de la junta directiva actual, la asamblea general de socios de la SDL aprobó el nombramiento de Eduardo Guerra como presidente honorario de la entidad, «un reconocimiento póstumo a una figura fundamental en la historia de la Sociedad Deportiva Logroñés», señalan en su comunicado.
