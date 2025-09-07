LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Félix Revuelta posa con un libro que recoge parte de la historia de la UD Logroñés. Justo Rodríguez

Félix Revuelta

«La UD Logroñés va a continuar siempre»

El propietario asegura no estar cansado y mantiene su intención de no vender la mayoría ante rumores que escucha. Y manda un dardo a las administraciones públicas

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:18

Continuidad. Es difícil saber si había dudas, se han generado o se desconocían, pero Félix Revuelta ha ofrecido este sábado una corta rueda de prensa ... para reafirmarse en su continuidad al frente del club, en su intención de no vender el 51% del mismo, en la idea de que la categoría mínima en la que jugar debe ser Segunda División y en admitir que el bagaje, hasta la fecha, «es pobre» si de historia se habla. Y como en años precedentes recordó la poca ayuda institucional, aunque ha hablado este fin de semana con Contado Escobar, alcalde de Logroño. Mensaje como el de preámbulos de temporadas anteriores fruto de alguna discrepancia seguramente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  3. 3 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Cocina de producto con nombre propio
  10. 10

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La UD Logroñés va a continuar siempre»

«La UD Logroñés va a continuar siempre»