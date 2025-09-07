Continuidad. Es difícil saber si había dudas, se han generado o se desconocían, pero Félix Revuelta ha ofrecido este sábado una corta rueda de prensa ... para reafirmarse en su continuidad al frente del club, en su intención de no vender el 51% del mismo, en la idea de que la categoría mínima en la que jugar debe ser Segunda División y en admitir que el bagaje, hasta la fecha, «es pobre» si de historia se habla. Y como en años precedentes recordó la poca ayuda institucional, aunque ha hablado este fin de semana con Contado Escobar, alcalde de Logroño. Mensaje como el de preámbulos de temporadas anteriores fruto de alguna discrepancia seguramente.

«El año pasado teníamos un equipo fuerte, por lo menos en presupuesto, pero si no hubiera sido por los importantes ingresos de los partidos de Copa hubiéramos tenido alrededor de un millón de euros de pérdidas y aun así hemos tenido algo más de cuatrocientos mil. No me preocupa, porque hay que invertir y yo voy a mantener el proyecto», explicó para abrir su razonamiento. «Hay mucha gente que lo duda, por eso quiero quitar la duda. Hay mucha gente que duda de que si me canso o me dejo cansar. Si no voy al fútbol, no pasa nada. Hay dos equipos a los que no puede ver: al mío y a España, porque me pongo muy nervioso. Ayer me fui al descanso. Prefiero estar en la ciudad deportiva viendo a las categorías inferiores. La UD Logroñés es una sociedad anónima deportiva. Por el Real Madrid han pasado muchos presidente y el club sigue adelante. Aquí pasa lo mismo. A mi hijo le gustan los coches, pero mi yerno es futbolero. Este proyecto va a continuar porque funciona y porque el patrimonio está aquí. Va a continuar siempre. Arriba, abajo o donde sea», reiteró.

De la continuidad, a la apertura de ingresos, privados y públicos. «Siempre he dicho que estoy abierto a vender, pero no la mayoría. No necesitó dinero, sino ayuda deportiva. Yo lo que quiero es ayuda especializada, como la que ha recibido el Girona, por ejemplo. Hablamos con el con el Bayer Leverkusen, con Xabi Alonso en el banquillo, pero no se pudo concretar», admitió de la misma forma que asumió que nadie quiere adquirir la minoría, porque quien compra «busca la mayoría».

Y públicos, dinero público. Siempre ha pedido más y el escenario riojano habla de más equipòs, de mayor categoría deportiva incluso, y el reparto de una bolsa que es la que hay, más allá del retorno que legue a la ciudad, otro debate. «En La Rioja no ayudan mucho. Puedo explicar casos como los del Alavés, Eibar, Oviedo, Málaga… Aquí, con eso de que hay otro equipo… Quien invierte soy yo. Hablabla ayer con el presidente del Alavés y le recordaba lo mal que lo pasaron, con una deuda de 14 millones y que pagaron gobierno y alcaldía. Aquí no puso un duro nadie. Ofrecí un dinero por el rescate del Logroñés, pero no lo aceptaron. La administración no ha espabilado mucho con el tema del deporte», concluyó. Mensaje para los que saben entender sus palabras. Incluso para los que no.