La SD Logroñés busca contra el filial del Racing el pleno de victorias semanal

Nuevo encuentro de pretemporada para la SD Logroñés. Esta vez su rival será el Rayo Cantabria. Los de Adrián Cantabrana acuden este sábado a ... Ezcaray con un poco más de calma gracias a la victoria que consiguieron el pasado jueves frente a La Calzada, donde se impusieron gracias a los tantos de Lazcano y Ayensa.

Pese a ser el primer triunfo del conjunto blanquirrojo, la plantilla continúa promulgando que las sensaciones del equipo son maravillosas y que el plantel tiene potencial. Tal es el entusiasmo, que ayer en la rueda de prensa de presentación de Mauricio Reygadas y Pablo Aguinaga como nuevos fichajes, ambos se atrevieron a pronunciar la palabra ascenso. «Queremos el ascenso, vamos a por todas. Siempre hay que soñar», comentó el mexicano. No muy distinto de las palabras de su compañero, Pablo Aguinaga. «Vamos a por el ascenso o el 'play off' como mínimo. Vamos a intentarlo al máximo y a dar todo de todos, luchando hasta el final. Somos un equipo joven y entiendo que la gente, con los resultados de pretemporada, dude. Pero ya estamos juntando las piezas que nos faltan», declaró.

Optimismo de una plantilla de la SD Logroñés que supo desde un primer momento que sus esperanzas de éxito pasan por formar un vestuario que sea una roca, como tantas veces ha promulgado su entrenador. Algo que Mau Reygadas también cree esencial. «Hay que ganar todo como equipo. No solo gana un jugador o una persona, ganamos como equipo», sentenció.

Una unión que será necesaria en una categoría, que bien conoce Aguinaga, en la que ningún equipo vende su piel barata. «Va a haber más nivel, porque descienden tres equipos de Primera RFEF y los que ascienden son equipos con nombre. Este grupo tiene partidos muy disputados, en el que cualquiera puede ganar. Son campos jodidos en los que no vas a poder jugar a lo que quieras. Pero si queremos tener éxito hay que saber adaptarse y, como dijo esta semana Adrián, hay que saber competir en todos lados», comentó el navarro.

Puede que sea demasiado atrevimiento, pero los jugadores de la SDL se autoproclama como un equipo de ascenso, algo que solo el tiempo y los resultados dictarán ciertos o no. Hoy a las 12.00 horas en el municipal de Ezcaray el conjunto societario buscará el doblete de victorias, tras la sumada ante La Calzada, frente al Rayo Cantabria. Ya no estará en la SDL el lateral Miguel Santos que ayer oficializaba su salida del club.