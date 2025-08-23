LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana da indicaciones a sus hombres durante un partido de pretemporada. JUSTO RODRÍGUEZ

Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés busca contra el filial del Racing el pleno de victorias semanal

Los de Cantabrana se miden esta mañana al Rayo Cantabria, con el optimismo por las nubes después de su primera victoria

Julen Cabello

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:30

Nuevo encuentro de pretemporada para la SD Logroñés. Esta vez su rival será el Rayo Cantabria. Los de Adrián Cantabrana acuden este sábado a ... Ezcaray con un poco más de calma gracias a la victoria que consiguieron el pasado jueves frente a La Calzada, donde se impusieron gracias a los tantos de Lazcano y Ayensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  3. 3 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  4. 4

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  5. 5 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  6. 6

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde
  8. 8

    Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  9. 9 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  10. 10

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La SD Logroñés busca contra el filial del Racing el pleno de victorias semanal

La SD Logroñés busca contra el filial del Racing el pleno de victorias semanal