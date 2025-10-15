SD Logroñés y Alfaro buscan cortar malas rachas

Este domingo (17.00 horas) la SD Logroñés y el Alfaro cierran la séptima jornada del grupo II de Segunda Federación con el derbi ... regional que se disputa en Las Gaunas. Dos equipos que llegan a la cita con la intención de romper dos rachas que no le son favorables.

Por parte de los locales, la SD Logroñés quiere acabar con los puntos que se están escapando de Logroño. Y es que los de Cantabrana comenzaron la temporada con una victoria en casa (2-0) ante el Eibar, pero no han sido capaces de repetir triunfo en los otros dos partidos que ha disputado. En la cuarta jornada los blanquirrojos no pudieron pasar del empate a un gol con el Amorebieta. Se adelantó la SDL con un gol de Dani Fernández antes del descanso y empató el equipo vasco en la segunda por mediación de Elías.

Y una semana después se repitió el resultado, en esta ocasión ante el Gernika y con otro guion totalmente distinto. En aquella ocasión fueron los vascos los que se adelantaron en la primera mitad gracias a un golazo de Arberas. La SD Logroñés logró un agónico empate en el tiempo añadido, gracias a un penalti transformado por Sergio Gil.

Las Gaunas tiene que ser un fortín para el equipo que entrena Adrián Cantabrana y 5 puntos de 9 posibles empieza a ser una cifra preocupante.

En el plano deportivo, la primera plantilla de la SD Logroñés está citada esta mañana para trabajar en las instalaciones de Pradoviejo para preparar el duelo frente al equipo de La Molineta. Mañana jueves tendrán jornada de descanso y el viernes y el sábado ultimarán la preparación del derbi regional.

Alfaro y Beasain

El Alfaro, por su parte, acude a Las Gaunas como uno de los dos únicos equipos del grupo II de Segunda Federación que todavía no ha conseguido ni un punto como visitante. El otro integrantes de esta lista es el colista, el Beasain. Esta sequía lejos de La Molineta provoca que los blanquillos se encuentran en puestos de descenso en este inicio liguero, decimocuarta posición, con 5 puntos después de seis jornadas disputadas.

Pero los de Óscar Gurría observan esa estadística con un halo de resignación: de los tres partidos que han jugado como visitante, los puntos se escaparon en el añadido en dos de ellos (Eibar B y Deportivo Aragón) y en el otro, Gernika, la mala fortuna no les acompañó. Ganaban 2-3 los blanquillos al Eibar B en el 90, pero entonces llegaron unos minutos fatídicos hasta que el marcador reflejó el 4-3 final. No se sintieron menos que un Gernika que venció por la mínima en el 84.

Y en el mediodía de este pasado sábado, con empate a dos goles en el marcador, los jugadores que entrena Óscar Gurría buscaron la victoria hasta el final, pero fue el Deportivo Aragón el que la encontró en el añadido con un tanto de Franco.

La mejoría en los minutos finales y definitorios del partido es una de los progresos de un Alfaro que visitará a una SD Logroñés sin complejos, con el afán de competir de tú a tú como ha hecho con todos sus rivales en estos seis partidos, como demostró con su victoria ante el Utebo, líder de la categoría. Y esa concentración se palpa en los entrenamientos preparatorios de esta semana, en los que se trabaja con la esperanza de cosechar los primeros puntos fuera de casa.

El que viaja a Las Gaunas es un Alfaro que ha marcado en todos los partidos menos en Gernika, a pesar de que continúa observando las recuperaciones de dos de sus arietes, Mario Gil y Juan Losantos.

Lo cierto es que la pasada campaña Las Gaunas no fue campo propicio para los de Óscar Gurría. En el duelo contra la UD Logroñés los blanquillos cayeron con claridad (4-1) mientras que el duelo contra la SD Logroñés estuvo más igualado (1-1).