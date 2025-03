La UD Logroñés se adentra en una espiral muy peligrosa

Una espiral peligrosa. Muy peligrosa. En ella se ha metido la UD Logroñés, cuyos números son cada día peores, aunque lo más grave es su ... nula capacidad de reacción y la falta de ambición de sus jugadores sobre el césped. En Calahorra perdió un partido que debía ganar y ahora la brecha respecto al 'play off' es de cinco puntos cuando restan siete partidos por jugarse. «Quedan muchos partidos y hay que ganarlos todos», admitía Yayo Urzay el domingo en La Planilla. Difícil.

La UD Logroñés actual recuerda notablemente a la de hace dos temporadas, a la del invierno y la primavera del 2023. Firmó el descenso envuelta en la apatía y en una plantilla que tuvo tres entrenadores, pero que resultó ser ingobernable. A aquel equipo le sentenciaron numerosas faltas, pero sobre todo su falta de capacidad para afrontar los partidos con seriedad, de ambición e incluso su pasotismo. Este camina por una senda paralela. Tres derrotas en los cinco últimos encuentros, más que en los veintidós anteriores.

«Tenemos que seguir trabajando y ser honestos en busca de la victoria que cambiaría el chip» Yayo Urzay

«Tenemos que reflexionar y pensar. Al final, somos el Logroñés y tenemos que seguir trabajando y ser honestos con nosotros en busca de la victoria que nos daría ese cambio de chip», ampliaba sus palabras Urzay. Quizá ese sea uno de los problemas, pensar que con el nombre se asciende. De igual manera se creía que un equipo con pasado reciente en Segunda no descendería de Primera y acabó cediendo a la realidad de los números.

Las cifras reflejan que la segunda vuelta de la UD Logroñés le sitúa solo un punto por encima del descenso si la clasificación se ciñe a estos diez partidos. Solo mejora, con once, las cuentas de Real Sociedad, Calahorra, Subiza y Anguiano, con 10; Aragón, con 9; e Izarra, con 4. Y frente a sus 11 puntos, los 26 del Teruel, el mejor de todos. «El inicio de bloque que me ha tocado es complicado, pero hay que pensar ya en el siguiente encuentro», añadía el técnico en La Planilla. El Utebo llegó a Las Gaunas a la par que los riojanos en la clasificación y el Calahorra encaró el encuentro en plaza de descenso.

La UDL necesita ganar cinco de sus siete partidos para pensar en el play off... y solo ha vencido en diez de veintisiete

En la campaña 2022/23, la UD Logroñés protagonizó un buen arranque de temporada, pero a partir de la decimotercera plaza fue cayendo en la tabla hasta colocarse en la decimoctava en la penúltima jornada de la primera vuelta. Y en ella se mantuvo durante veinte partidos más. Aquella segunda vuelta se resumió en tres victorias, siete empates y nueve derrotas. También hubo cambio de entrenador, ya que Natxo González dejó su puesto a Sergio Rodríguez. Dieciséis partidos ligó la UD Logroñés sin ganar.

La temporada actual no supone una amenaza para la continuidad de los riojanos en la categoría, pero su particular descenso es no entrar en el 'play off' de ascenso. No solo tiene una desventaja contable de cinco puntos, sino que une un momento deportivo y anímico tan débil que es incapaz de hacer frente a ningún rival con garantías de éxito. Solo ha ganado dos encuentros en esta segunda vuelta y para pensar en el 'play off' quizá necesitaría ganar seis de los siete que le restan. Cinco en el mejor de los escenarios, pero no hay que olvidar que acumula diez triunfos en veintisiete jornadas. Las cuentas vuelven a contradecir a la cabeza. «Todavía hay tiempo», incidía Urzay tras la derrota. Tiempo, sí. La cuestión es si hay predisposición.