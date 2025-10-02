LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Gil celebra el primer gol de la temporada ante el Eibar B en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Un líder con un guante en la zurda

Segunda juventud. ·

A sus 29 años, Sergio Gil es el pilar fundamental de la SD Logroñés en este inicio de liga con un gol y dos asistencias

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:45

Sergio Gil está viviendo una segunda juventud. No solo porque es un experimentado jugador rodeado por compañeros que, en su mayoría, recién han pasado los ... 20 (algunos ni siquiera los han cumplido). El zaragozano es, sobre todo, la pieza fundamental de la Sociedad Deportiva Logroñés de Adrián Cantabrana, el capitán del barco blanquirrojo, el hombre por donde pasa el buen fútbol del conjunto capitalino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

