Un líder con un guante en la zurda

Sergio Gil está viviendo una segunda juventud. No solo porque es un experimentado jugador rodeado por compañeros que, en su mayoría, recién han pasado los ... 20 (algunos ni siquiera los han cumplido). El zaragozano es, sobre todo, la pieza fundamental de la Sociedad Deportiva Logroñés de Adrián Cantabrana, el capitán del barco blanquirrojo, el hombre por donde pasa el buen fútbol del conjunto capitalino.

Sergio Gil Latorre (Zaragoza, 10 de mayo de 1996) es a sus 29 años el efectivo blanquirrojo con más experiencia en el mundo del fútbol. Es el único que puede presumir de haber jugado en el fútbol profesional (seis temporadas entre el Zaragoza, Lugo y el Extremadura) y su calidad está fuera de discusión. En su segundo año en la SD Logroñés su protagonismo ahora es total. Cierto es que las lesiones le privaron de tener más minutos la campaña pasada, en la que el bloque blanquirrojo entonces liderado por Carlos Pouso peleó hasta el final por el ascenso.

Esta campaña, a Sergio Gil, que tiene un guante en su bota izquierda, se le ve en mejor estado de forma. De hecho, después del núcleo defensivo (Kike Royo, Arman Lazkano, Simón Lecea e Íñigo Zubiri, que han completado los cuatro encuentros) es el jugador que más tiempo ha permanecido sobre el césped (323 minutos), lo que demuestra que es un pilar básico del esquema de Adrián Cantabrana.

Pero más allá de los minutos en los que participa este curso, la influencia positiva de Sergio Gil en las labores ofensivas blanquirroja es indiscutible: ha participado, de alguna forma u otra, en casi todos los goles del equipo capitalino. En concreto, el zurdo ha protagonizado tres de los cuatro goles de esta temporada.

En el debut, el centrocampista aragonés anotó el primer tanto contra el Eibar B en Las Gaunas. Un disparo a la entrada del área que se metió pegado al palo. Ya en la segunda parte, en el minuto 56, asistió a Dani Fernández para que marcara el tanto de la sentencia. El domingo, ante el Amorebieta, otro pase suyo a Dani Fernández supuso el transitorio 1-0 para la SDL, que acabó empatando con el conjunto vizcaíno. Al capitán de la SDL, además, se le ve con hambre y con ganas de seguir liderando al equipo.