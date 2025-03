Furia española y testosterona blanquirroja

La furia blanquirroja. Como si de la furia española se tratase en vísperas del Mundial'82 o de cualquier partido del pasado siglo, hasta la ... llegada del toque o del tiqui-taca. La UD Logroñés cambia de entrenador por cuarta vez esta temporada. Mala, malísima campaña dentro y fuera del campo, de los despachos y de Valdegastea. Y no solo deportivamente. Ahora bien, Félix Revuelta sigue tranquilo, manejando sus tiempos e ideas, ajenos a los del fútbol actual. Parece como si Carlos Lasheras llegase al banquillo del primer equipo casi por una cuestión de testosterona. «¿Se ha equivocado? Bueno ahora tiene los cojones y el valor, y perdón por la palabra, de coger el equipo. Eso no lo hace todo el mundo y hay que reconocérselo. Carlos me ha respondido», indicó ayer casi a la par que la entidad anunciaba el cambio de entrenador.

El máximo mandatario blanquirrojo explicó otra intensa mañana en Onda Cero, media hora después de que Diario LA RIOJA adelantase la noticia del relevo. A partir de aquí, Revuelta explicó el porqué y no solo del cambio sino de otros momentos relevantes de la temporada. Según el propietario, Lasheras le ofreció el lunes esta solución porque estaba «muy preocupado» por la marcha de un equipo confeccionado «para ascender». «Se siente responsable y quiere contrastarlo. Ha tenido el valor y los cojones de tomar esta decisión y se lo agradezco», dijo el mandatario para explicar el cambio.

Revuelta da la batuta a Lasheras consciente de que no seguirá en el club el 1 de julio. Un dato llamativo, al igual que el que recuerda que no entrena desde el año 2005. Y no porque el propietario no cuente con él. «Lo que está claro es que Carlos no quiere seguir, por lo que hay que buscar a un director deportivo. Si quisiera continuar, lo contrataría, pero no quiere. Es un señor que nos ha dado gloria y que nos ascendió a Segunda con un equipo que era el más económico de aquella época. No le podemos machacar. Es entrenador, pero no tenía que coger el equipo porque además acaba contrato», relató.

La llegada al banquillo de Lasheras llega porque Revuelta decide el relevo de Urzay a raíz de su llamada. Quince días antes, el relevo era el de Sergio Rodríguez. «Sergio me dijo: Félix, no puedo con este equipo, no lo entiendo, no sé qué hacer. Me he vuelto loco y no sé cómo sacar partido de ellos. Funcionan bien, pero cuando salen al campo se asustan. Hay jugadores muy buenos pero no tienen el comportamiento adecuado en el campo», explicaba Revuelta. El miércoles 5 de marzo Urzay iniciaba los entrenamientos porque en la noche del martes le avisaron de que tenía que coger las riendas del primer equipo. Los jugadores no sabían prácticamente nada. Y ese miércoles 5 de marzo, Lasheras tenía previsto firmar a un entrenador de fuera de Valdegastea. Le ganaron por la mano. El nuevo técnico se refuerza, además, con Julio Bañuelos.

En sí, Félix Revuelta tiene la última palabra, aunque insistiera ante los micrófonos en que él no toma las decisiones. «Las toma el director deportivo. Yo no sé de fútbol. Y si la gente piensa eso, está equivocado. Para tomar la decisión de aceptar a Carlos (en el banquillo) he hablado con Sergio, con Juanjo y con todo el mundo para que me asesoraran», explicaba. El director deportivo ha decidido entonces.