Kike Royo salva a la SDL

Kike Royo fue el héroe del empate de la SD Logroñés contra el recién ascendido Basconia al detener un penalti a pocos minutos de la ... conclusión (0-0). Hubo mayor número de ocasiones visitantes, si bien el segundo filial del Athletic también dispuso de dos remates a los palos, ambos durante el primer tiempo. En definitiva, la SDL se dejó puntos por primera vez en la temporada.

El primer aviso, en el minuto 5, lo protagonizó Dani Fernández con un disparo que despejó el portero Simón. Como réplica, Diego Fernández ejecutó un lanzamiento ajustado al palo que obligó a Kike Royo a intervenir.

Esa acción animó al conjunto vizcaíno, que, al cuarto de hora, estuvo a punto de tomar ventaja: el delantero Peciña armó un contragolpe en solitario y disparó a la madera. El propio Peciña y Diego Fernández se convirtieron en un verdadero quebradero de cabeza para la defensa visitante.

Con el paso de los minutos, el choque se niveló. Los pupilos de Adrián Cantabrana aumentaron la presión sobre la salida de balón de Simón y, así, gozaron de otra oportunidad clarísima, cuando Sergio Gil se plantó solo ante el guardameta, y Simón atajó el peligro a bocajarro, al igual que ante Aguinaga al rechace. El Basconia golpeó por segunda vez los palos de la meta de Kike Royo a través de un disparo de Oyono casi sin ángulo por el primer palo.

El período inicial se cerró regado de polémica. Superado el tiempo reglamentario del mismo, Simón Lecea cayó dentro del área por un agarrón de Lekuna, pero el colegiado se decantó por no señalar el punto de penalti ante las protestas de la nutrida afición visitante.

La segunda parte arrancó con menos ritmo que la primera y con una permuta de los locales. Hualde y Joselu, al cuarto de hora de la reanudación, fueron los primeros recambios introducidos Adrián Cantabrana.

No fue hasta el minuto 66 cuando llegó el primer disparo peligroso del segundo período, un remate de Zubiri a la salida de un córner botado por Sergio Gil que se marchó por encima del larguero.

Basconia Simón; Dani Pérez, Osipov, Zarandona (Álex Carril, min. 46), Quintero, Lekuna (Danel, min. 87); Egoitz (Ezpeleta, min. 72), Arredondo; Diego Fernández (Goñi, min. 72), Peciña y Oyono (Manex, min. 63). 0 - 0 SD Logroñés Kike Royo; Simón Lecea, Lazcano, Zubiri, Olarra (Hualde, min. 59); David Sánchez, Núñez (Joselu, min. 59); Aguinaga (Kandoussi, min. 78), Sergio Gil (San Martín, min. 85), Ayensa; y Dani Fernández (Moha, min. 85). Árbitro Sahelices Puga (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a Álex Carril, Ezpeleta, Lekuna; Hualde, Núñez, Olarra y Zubiri.

Campo Artunduaga. 300 espectadores.

Poco después, Dani Fernández rozó el poste mediante un cabezazo tras un centro de Ayensa, el cual volvió a ser protagonista minutos después al recuperar un balón en campo contrario y rematar desviado.

Consciente de la superioridad de los suyos en el tramo final, Cantabrana dio entrada a Kandoussi para imprimir mayor frescura a la ofensiva. Los últimos minutos fueron de puro frenesí. Ayensa volvió a intentarlo desde la frontal tras varios rechaces, pero Simón, bien colocado, detuvo sin apuros.

La acción que habría cambiado el sino del duelo llegó en la recta final: Sahelices Puga señaló penalti por una mano aparentemente involuntaria de Lazcano ante un disparo lejano de Manex. La grada de los visitantes protestó con fuerza la rigurosidad de la decisión. Kike Royo emergió de forma providencial para detener la pena máxima ejecutada por Goñi.

La polémica no acabó ahí, puesto que en el minuto 91, el revulsivo San Martín batió a Simón tras internada y asistencia de Ayensa, pero la diana no subió al marcador por un fuera de juego muy riguroso. En la acción posterior, el Basconia rozó el triunfo con un contragolpe que acabó con un remate a portería vacía que se marchó fuera por centímetros.