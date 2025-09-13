LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Ayensa avanza con el balón en el choque de ayer. LOF
Fútbol

Kike Royo salva a la SDL

El guardameta logroñés detuvo un penalti al local Goñi en el minuto 84 y el colegiado anuló el gol de San Martín en el 91 por fuera de juego

Ekain Barreiro

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:10

Kike Royo fue el héroe del empate de la SD Logroñés contra el recién ascendido Basconia al detener un penalti a pocos minutos de la ... conclusión (0-0). Hubo mayor número de ocasiones visitantes, si bien el segundo filial del Athletic también dispuso de dos remates a los palos, ambos durante el primer tiempo. En definitiva, la SDL se dejó puntos por primera vez en la temporada.

