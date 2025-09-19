LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La defensa de la SD Logroñés despeja un balón aéreo mientras Kike Royo observa la jugada ante el Alfaro en pretemporada. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

Kike Royo construye una muralla

La SD Logroñés y el Real Unión son los únicos equipos del Grupo 2 que mantienen la portería a cero en 180 minutos

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:45

La Sociedad Deportiva Logroñés se trajo el sábado a tierras riojanas un punto de Artunduaga. Un empate ante el Basconia que puede verse de distintas ... maneras, dependiendo el ángulo con el que se observe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Kike Royo construye una muralla

Kike Royo construye una muralla