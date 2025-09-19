Kike Royo construye una muralla

La Sociedad Deportiva Logroñés se trajo el sábado a tierras riojanas un punto de Artunduaga. Un empate ante el Basconia que puede verse de distintas ... maneras, dependiendo el ángulo con el que se observe.

Por un lado, los de Adrián Cantabrana dispusieron en la segunda jornada de varias ocasiones para decantar el partido, aunque el Basconia estrelló dos balones en los palos de la SDL. Por otro lado, el 0-0 coge especial relevancia si se toma en cuenta que a punto estuvo de perder el conjunto blanquirrojo en Basauri cuando en la recta final del encuentro el árbitro Sahelices Puga vio mano de Arman Lazkano en un lanzamiento lejano del local Manex. Apareció entonces la figura del experimentado Kike Royo, uno de los fichajes relevantes de este verano y que detuvo de forma providencial el penalti lanzado por Marcos Goñi.

Un empate que, además, mantiene la portería a cero del conjunto blanquirrojo, que ocupa en la actualidad la cuarta plaza liguera con cuatro puntos después del triunfo en la primera jornada ante el Eibar B (2-0) y el empate contra el Basconia. Puntos que comparte con otros seis equipos de la categoría (Utebo, Sestao, Tudelano, Ejea, Mutilvera y Real Unión).

Sin embargo, el hecho de no haber encajado ningún gol es solo mérito suyo y del Real Unión, conjunto que derrotó en la primera jornada al Amorebieta por 0-1 y que igualó con el Tudelano en el Stadium Gal (0-0).

De esta forma, el guardameta del bloque irundarra Jon Tena y Kike Royo son los únicos cancerberos del grupo que no han tenido que ir a buscar el balón al fondo de sus porterías.

Un honor que comparte la SD Logroñés con otros tantos equipos de los otros grupos de la Segunda Federación: el Deportivo Fabril, del Grupo 1; el Atlético Baleares, del Grupo 3, y el Sanse, Tenerife B, Orihuela y Rayo Majadahonda, todos pertenecientes al Grupo 5.

Kike Royo llegó a la Sociedad Deportiva Logroñés esta temporada tras dos cursos en la vereda de enfrente, la UDL, cuyos aficionados todavía cuestionan la decisión del club de dejarlo marchar. Antes de eso, el guardameta logroñés defendió las porterías del Badajoz -en dos etapas distintas-, el Sabadell, el Guijuelo, el Mallorca y la Real Sociedad donostiarra.

Junto a los centrales Simón Lecea e Íñigo Zubiri y el lateral Arman Lazkano son los únicos jugadores blanquirrojos que han disputado los 180 minutos esta campaña. Y el gran mérito del meta es haber mantenido la portería a cero.

En el primer encuentro, ante el Eibar B, Kike Royo no tuvo demasiado trabajo. No pasó grandes apuros salvo en un córner que acabó en gol armero pero que fue invalidado porque el balón se marchó fuera tras ser botado desde la esquina. Ante el Basconia el cancerbero riojano sí tuvo protagonismo. En el primer tiempo le detuvo un disparo a Diego Fernández junto al palo y a seis minutos del final le paró el penalti a Marcos Goñi, convirtiéndose en el héroe de una SD Logroñés que este domingo visita el complicado campo de Ibaia.