Iván Martínez llega una SDL «humilde pero con ambición»

«Acabo de bajar del coche como quien dice y tenemos que analizar profundamente todo y ver cuáles van a ser los siguientes pasos. Estamos ya en ello pero lo hacemos con calma, con serenidad y con discreción también». Así se presentaba ante los medios en la sede del club Iván Martínez, nuevo director técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés. Con las salidas a final de temporada de Carlos Pouso y Javier González. el avilesino (1992) se convierte en la cabeza visible del cuadro capitalino de cara a planear las líneas deportivas del club para la próxima temporada.

El ya responsable del área deportiva empezó agradeciendo al club y a su presidente, Eduardo Guerra, la confianza depositada en él para este nuevo proyecto. «Desde el momento en el que surgió la opción de venir no me lo pensé. Es un club humilde pero ambicioso a la vez. Tiene un bagaje previo pero también hambre de futuro, y eso son características y valores con los que me resulta fácil sentirme identificado», comenzó diciendo Martínez.

Antes, Guerra había explicado que la decisión para traer al asturiano no se demoró demasiado. «Una vez que tuvimos claro que había un cambio tanto en la dirección deportiva como en el entrenador, empezamos ya a prepararnos para la próxima temporada. Era un tema urgente y encontramos en el perfil de Iván a la persona idónea para nuestro club, una persona que es joven, preparada, que ha estado en clubes como la Cultural Leonesa, que es muy profesional y que domina mucho la Segunda Federación y la Primera Federación, que son los posibles ámbitos que nos podemos encontrar la próxima temporada. Y estamos muy contentos con su incorporación».

Y es que la situación actual de la SDL, inmersa en la pelea por el ascenso de categoría, genera un panorama futuro doble e incierto que tendrá que prever Iván Martínez. Las pretensiones para elegir entrenador y plantilla dependerán «de ese escenario que nos encontremos a nivel de categoría», avanzó. Eso marcará «la idea que llevemos, las expectativas –prosiguió–. Las categorías lógicamente son muy diferentes. La Primera Federación es muy competitiva y la Segunda es muy homogénea en los niveles pero muy heterogénea en el contexto. Puedes jugar en Las Gaunas y a la semana siguiente en Gobela y son contextos completamente diferentes».

El primer pilar para la próxima campaña es, sin duda, el entrenador. Lo tiene claro el director deportivo. «Es la pieza fundamental de un proyecto, la primera pieza que marca después la confección de la plantilla». «La Segunda Federación tiene un condicionante que no tiene la Primera que es la adaptabilidad y, para ello, necesitas un entrenador que se adapte muy bien a los contextos distintos y una plantilla que tenga herramientas para poder rendir en diferentes situaciones. Esas son diferencias que te puedes encontrar en la planificación. Esos diferentes supuestos tiene su complicación, pero no es ninguna situación nueva, así que la afrontamos con toda la naturalidad», concluyó.