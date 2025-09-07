LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rojo corre emocionado con sus compañeros tras anotar el tanto del empate con un remate al centro de Villos. Carmelo Betolaza

Fútbol | Segunda Federación

Insuficiente premio al esfuerzo del Náxara

Los blanquiazules tuvieron ocasiones para ganar, pero solo pudieron empatar ante un Ebro que rentabilizó al máximo el balón parado

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:49

El debut del Náxara en Segunda Federación esta temporada dejó grandes sensaciones sobre el campo, pero un botín insuficiente en el casillero. Los blanquiazules ... fueron superiores al Ebro y rozaron la victoria en multitud de ocasiones aunque su falta de puntería y su poca contundencia en las ocasiones a balón parado del rival les obligaron a conformarse con un empate (1-1) que sabe a poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  5. 5 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  6. 6

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  7. 7

    Adiós a 57 años de amor por la danza
  8. 8

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  9. 9

    Sin gol no hay victoria
  10. 10

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Insuficiente premio al esfuerzo del Náxara

Insuficiente premio al esfuerzo del Náxara