La UDL se especializa en los finales

El inicio liguero de la UD Logroñés ha sido bueno y está consiguiendo ilusionar a una afición que lleva varias temporadas sufriendo en exceso. El ... equipo de Mendia perdió en la primera jornada (la única en la que se quedó sin ver portería) ante el Alavés B (2-0). El resto de partidos, cuatro victorias y un empate.

Pero si hay algo que caracteriza al equipo de Mendia es la fe en la victoria hasta el último minuto. Un ejemplo claro fue el derbi contra el Náxara (2-1) en Las Gaunas, en la segunda jornada de competición. Los de Arturo Guerra se adelantaron en la primera parte con un gol de Villos. La UD Logroñés persiguió el gol del empate, que llegó en el minuto 79. Y continuó con fe buscando la victoria. Cabetas lo logró en el minuto 95.

En la tercera jornada, de nuevo en casa, los blanquirrojos se impusieron al Ebro con un solitario gol de Mánex en el minuto 68. El tercer triunfo consecutivo de la UDL fue más tranquilo. Los riojanos golearon en su visita a Mutilva (0-4). También marcaron en el descuento. En este caso fue Anai, en el minuto 91.

En la quinta jornada la UD Logroñés afrontó el primer partido contra uno de los tres equipos del grupo II que descendieron de Primera Federación este verano: el Real Unión. En un disputado partido, marcado por la lluvia, los de Mendia rescataron un punto de nuevo gracias a un gol en el tiempo añadido. En esta ocasión fue gracias a un lanzamiento de penalti que transformó Urki Txoperena con sangre fría.

Esta tarde la UD Logroñés afronta su segundo partido contra un descendido de Primer Federación, el Amorebieta. Y el tercero llegará pronto, en la décima jornada, cuando los de Unai Mendia viajen a Las Llanas para enfrentarse al Sestao River.

El pasado domingo la UD Logroñés sumó su tercera victoria como local, en este caso contra el colista Beasain (2-1). De nuevo el partido fue un ejercicio de paciencia para los blanquirrojos que tuvieron que sobreponerse al tanto inicial de Bengoetxea en la primera parte. Un guion similar al partido contra el Náxara. Los riojanos empataron por mediación de Febas (minuto 68) y se volcaron en busca del tanto de la victoria. Y de nuevo acabó llegando en los últimos minutos, en este caso gracias a un disparo de Otadui.

La UD Logroñés se está abonando a los últimos minutos de los partidos para sacarlos adelante. Por un lado, una demostración de fe ciega y trabajo hasta la última acción del partido. Por otro, una confirmación de que a los blanquirrojos les cuesta cerrar los partidos, aunque en esta circunstancia tiene mucha culpa el rival.