La UDL se especializa en los finales
El equipo de Mendia se abona a marcar en los últimos minutos para conseguir los puntos, como ante el Náxara, el Real Unión o el Beasain
Logroño
Sábado, 18 de octubre 2025, 08:22
El inicio liguero de la UD Logroñés ha sido bueno y está consiguiendo ilusionar a una afición que lleva varias temporadas sufriendo en exceso. El ... equipo de Mendia perdió en la primera jornada (la única en la que se quedó sin ver portería) ante el Alavés B (2-0). El resto de partidos, cuatro victorias y un empate.
Pero si hay algo que caracteriza al equipo de Mendia es la fe en la victoria hasta el último minuto. Un ejemplo claro fue el derbi contra el Náxara (2-1) en Las Gaunas, en la segunda jornada de competición. Los de Arturo Guerra se adelantaron en la primera parte con un gol de Villos. La UD Logroñés persiguió el gol del empate, que llegó en el minuto 79. Y continuó con fe buscando la victoria. Cabetas lo logró en el minuto 95.
En la tercera jornada, de nuevo en casa, los blanquirrojos se impusieron al Ebro con un solitario gol de Mánex en el minuto 68. El tercer triunfo consecutivo de la UDL fue más tranquilo. Los riojanos golearon en su visita a Mutilva (0-4). También marcaron en el descuento. En este caso fue Anai, en el minuto 91.
En la quinta jornada la UD Logroñés afrontó el primer partido contra uno de los tres equipos del grupo II que descendieron de Primera Federación este verano: el Real Unión. En un disputado partido, marcado por la lluvia, los de Mendia rescataron un punto de nuevo gracias a un gol en el tiempo añadido. En esta ocasión fue gracias a un lanzamiento de penalti que transformó Urki Txoperena con sangre fría.
Esta tarde la UD Logroñés afronta su segundo partido contra un descendido de Primer Federación, el Amorebieta. Y el tercero llegará pronto, en la décima jornada, cuando los de Unai Mendia viajen a Las Llanas para enfrentarse al Sestao River.
El pasado domingo la UD Logroñés sumó su tercera victoria como local, en este caso contra el colista Beasain (2-1). De nuevo el partido fue un ejercicio de paciencia para los blanquirrojos que tuvieron que sobreponerse al tanto inicial de Bengoetxea en la primera parte. Un guion similar al partido contra el Náxara. Los riojanos empataron por mediación de Febas (minuto 68) y se volcaron en busca del tanto de la victoria. Y de nuevo acabó llegando en los últimos minutos, en este caso gracias a un disparo de Otadui.
La UD Logroñés se está abonando a los últimos minutos de los partidos para sacarlos adelante. Por un lado, una demostración de fe ciega y trabajo hasta la última acción del partido. Por otro, una confirmación de que a los blanquirrojos les cuesta cerrar los partidos, aunque en esta circunstancia tiene mucha culpa el rival.
Las características de Urritxe y la enfermería condicionan la semana de la UD Logroñés
La UD Logroñés visita esta tarde (18.00 horas) Urritxe para enfrentarse al Amorebieta. Las particularidades del terreno de juego de los azulones han condicionado la semana de trabajo del equipo de Unai Mendia.De hecho, el técnico ha estrechado las dimensiones del campo de la ciudad deportiva para hacerse a lo que se van a encontrar hoy.
«La semana de preparación ha sido muy similar a todas las demás. Es verdad que en el tema de las medidas le hemos quitado un poquito al campo para asemejarnos a las medidas de Urriche, que no es pequeño pero sí que es un poquito más pequeño y sobre todo más estrecho que Las Gaunas. Son pequeñas cosas que hacemos todas las semanas. A veces sale bien y otras no sale tan bien», reconocía Unai Mendia ayer en la previa del partido.
Respecto al equipo blanquirrojo, su técnico reconoció que se encuentra en un buen momento, algo que tendrá que refrendar en Urritxe:«Venimos de una buena racha. Los últimos dos partidos fuera de casa creo que en Irún competimos bien, aunque no lo pudimos ganar, pero sacamos un buen empate. Contra la Mutilvera también lo hicimos bien, sacamos el partido y estamos compitiendo bien. A ver si ante el Amorebieta podemos dar otro pasito adelante y seguir con esta dinámica».
Para realizar la convocatoria Mendia estará pendiente de la enfermería hasta hoy mismo. «Pues tenemos a Lupu, que no acaba de…, que sigue ahí en la enfermería. Y tenemos un par de jugadores que están con molestias, pero vamos a esperar un poquito todavía hasta mañana (por hoy), veremos si llegan o no», explicó Mendia.
En cuanto a la portería y el posible regreso de Taliby, el técnico enfrío las posibilidades del jugador: Tenemos ahí a Taliby que no acaba de estar al 100%, veremos. En caso de que Taliby no pudiera, con Jorge y con Alex estoy encantado y para adelante con el que esté».
El que sí estará es Berto Rosas que viene de disputar dos partidos internacionales con la selección de Andorra.
