«Con el inglés me defiendo pero creo que el fútbol es un idioma universal»

Carlos Pouso pierde a su mano derecha. De hecho, el triunfo de la Sociedad Deportiva Logroñés ante el Subiza fue dedicado al hasta ahora segundo ... entrenador blanquirrojo José Ángel Vázquez que se marcha en los próximos días a Taipei a hacerse cargo de un equipo filial del Athletic Club Taipei que juega en la Segunda División de Taiwán. Un destino exótico si los hay en el mundo del fútbol. Pero este gallego que trabaja con Pouso hace dos años ya sabe lo que es hacer las maletas y viajar a destinos tan extravagantes como Arabia Saudí, Egipto o Maldivas.

- ¿Cómo surge el mudarse a Taiwán?

- Afortunadamente no es la primera experiencia en el extranjero. Mantengo ciertos contactos y en aquel club, concretamente, hay dos entrenadores gallegos trabajando. Con Carlos Pouso nos entendemos, tenemos una relación de mucha naturalidad y evidentemente la primera persona a la que le planteo esa posibilidad es a él. Carlos conoce a la perfección mis circunstancias personales y decidimos que puede ser un buen momento para aceptar esa oferta, pero desde la naturalidad y desde la relación que mantenemos desde hace 20 meses. Porque si a alguien le tengo que agradecer esta posibilidad es precisamente a Carlos. Estaba en otras facetas del fútbol y es Carlos el que me recupera y el que me hace integrarme en su cuerpo técnico. A partir de ahí veinte meses de relación, más de 300 sesiones de entrenamiento, más de 50 partidos juntos. Se ha portado como un padre. Mi padre falleció hace diez años, pero mi segundo padre lo tengo en Sopelana.

- ¿Cómo es el club al que va?

- Es un club que está en primera división de Taiwán. Allí las estructuras son muy parecidas a las inglesas. Es un club que ellos llaman el equipo reserva que está en Segunda División y es el que voy a entrenar, independientemente que quieran también que haga alguna labor (que se concretara una vez llegado allí) en su fútbol base. Obviamente estos son momentos de sentimientos encontrados. Me causa bastante tristeza abandonar la SDL, me causa bastante tristeza irme de Logroño y dejar a los compañeros, no solo a Carlos sino al resto de compañeros del cuerpo técnico: Adrián Cantabrana, Roberto Cortés, Gabriel Coloma… Creo que hicimos un cuerpo técnico muy cohesionado y la verdad me cuesta porque he vivido en algunas ciudades y Logroño es una de las mejores para vivir. Así que me voy con tristeza.

- ¿Hay jugadores españoles en el fútbol de Taiwán?

- Sí, es más, en el club donde voy yo hasta la temporada pasada había un central manchego y hay algún otro jugador. También hay sudamericanos, pero el grueso es un fútbol todavía en fase de desarrollo y local. La mayoría de los extranjeros que hay también son del entorno asiático.

- ¿Se puede trasladar el fútbol que practica la SD Logroñés a un club taiwanés? Imagino que hay que ver la materia prima con la que se va a encontrar.

- No sé si el fútbol, pero lo que sí voy a trasladar sin lugar a dudas es la metodología de entrenamiento. Luego, evidentemente como bien dije, en función de los mimbres, se podrán trasladar lo que pasa es nuestro fútbol. El fútbol que a Carlos le gusta y que a mí también requiere también de unas capacidades técnicas y tácticas que no es sencillo que los futbolistas la tengan. Hay mucho trabajo detrás de ese fútbol que parece tan armónico y tan natural. Realmente hay mucho trabajo detrás de entrenamientos y eso sí que lo voy a trasladar. Ya le he dicho a Carlos incluso que intentaré mandar alguna foto de sus famosos 'rondos Pouso' llevados al fútbol de Taiwán. Y la metodología de entrenamiento, sin ningún tipo de duda, la voy a aplicar allí en la media de mis posibilidades y de mi conocimiento.

- Imagino que el jugador taiwanés, como el asiático, es muy disciplinado.

- Sí, muy estructuralmente, sí, es una mezcla de chino y japonés; también está cerca de Corea y todo ese entorno es muy metódico, pero los futbolistas en el fondo son iguales en todas partes. Al menos esa es mi experiencia. En todos los lugares hay que darles cariño. Ese tipo de cosas hay que hacerlas igual en todas partes pero para las estructuras de trabajo, me cuentan y me dicen, que sí, que son gente muy metódica y muy receptiva.

- ¿Cuándo se traslada allí? ¿Cuándo empiezan y acaban las ligas?

- Las ligas en toda Asia empiezan a partir de este mes de febrero. Y la nuestra, en concreto, comienza en abril. Me traslado el próximo día 26. Vuelo desde Madrid, vía Estambul y posteriormente a Taipei. Y poco menos que bajaré de la escalerilla del avión y ya iré casi al campo de entrenamiento porque el 28 tienen pensado que inicie mi trabajo allí.

- ¿El idioma es una de las barreras?

- Puede ser que el chino, sí. Mi inglés, que es un inglés parecido al de Tarzán, nunca ha supuesto un problema. A veces se dice que es muy necesario el inglés para ir a trabajar en el extranjero y no lo dudo, pero depende para quién. Marcelo Bielsa no sabía nada de inglés y ha trabajado en Inglaterra (en el Leeds) y yo con mi inglés me he defendido, aunque sostengo que el fútbol es un idioma universal y con casi los mismos chascarrillos y los mismos 'feedbacks', como se dice ahora, los puedes dar en Logroño y en Taipei. Y casi te entienden del mismo modo.