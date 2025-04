La ilusión de la Copa del Rey

Un partido intrascendente, que solo apetece jugar desde el ámbito más profesional que puede ir ligado a la persona, en este caso al futbolista. No ... hay nada en juego, salvo la Copa del Rey para la UD Logroñés y un viaje más para el Subiza, ya descendido. Las Gaunas inicia su luto, aunque hace tiempo ya que estaba preparada para velar al cadáver deportivo que es su primer equipo.

La Copa es un objetivo real porque solo tres puntos le separan de la misma. Ahora bien, la cuestión es si se trata de un objetivo y para qué sirve. Esta semana repetían, y no es la primera vez, en uno de los muchos canales de televisión su partido contra el Athletic, en los primeros días de enero. Tan cerca, tan lejos. Un espejismo, una imagen engañosa, una ilusión que por momentos permitió pensar en un final de temporada grande y en el acierto que había supuesto el regreso de Sergio Rodríguez al banquillo. En el fondo se trataba de una distracción para confirmar que la grada estaba ante un equipo mal confeccionado por posiciones y perfiles.

La ilusión era formidable. Ambiente de fiesta, como dos años antes frente a la Real Sociedad. Aledaños al estadio poblados, butacas llenas, nada de plástico a la vista y predominio del rojo y blanco en la grada. Como un equipo grande, como si esta UD Logroñés no viviera los otros 364 días del año en la miseria deportiva que es Segunda Federación, una Tercera de hace un par de décadas pero de presupuestos disparados.

Y era una ilusión ver cómo la UD Logroñés tocaba ante el Athletic cerca de su área. Incluso dominaba por momentos. Entrega, ritmo, coraje, ganas,... frente a lo imposible. Si ganas, eres un héroe; si pierdes, era lo lógico. Una ilusión. La realidad es que este equipo nunca ha sido un grande en su categoría, que por nombre, presupuesto e instalaciones es, quizá, el más grande. Al menos del grupo en el que compite.

La Copa fue un engaño. El objetivo copero actual es real, pero también un engaño porque la UD Logroñés no pensaba en la Copa, sino en ascender y desde la primera plaza para no verse de nuevo ante el Marbella de turno. Y con el ascenso o el 'play off', como mal menor, va unida la Copa. Por eso no era el objetivo. Ahora es la distracción y no solo deportiva, sino económica. La Copa es un manantial de euros, pero también ha sido una ilusión porque no se han invertido de la manera más rentable.

La Liga es lo importante, lo único. El fracaso en la liga no solo afecta a la primera plantilla. Su no ascenso frena por segundo año consecutivo al filial, que le priva de él o de pelear por él. Y eso se traduce en que muchos de sus jugadores saldrán de Valdegastea después de un tiempo de formación. Ellos o los del Juvenil División de Honor. Muchos de ellos pasan de edad. Y no hay opción dos filiales en Tercera. Es decir, el primer equipo, el escaparate, en el que se ha invertido mucho y muy mal, es un tapón a día de hoy para la cantera y Valdegastea. Eso sí, cuando veamos de nuevo por televisión a la UDL en la Copa caeremos en la ilusión.